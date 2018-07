No hay consenso en el FA sobre paridad en la fórmula

En julio de 2017, el Plenario del Frente Amplio (FA) aprobó una moción presentada por las bases que definió la paridad de género en las listas para cargos electivos. Así lo anunció la propia coalición de izquierda en las redes sociales. Ni bien terminó el Plenario, empezó la discusión sobre el alcance de la resolución. La senadora socialista Mónica Xavier consideró que la paridad debe abarcar no sólo a los candidatos a ocupar bancas en el Parlamento sino también a la fórmula presidencial, porque se trata de cargos electivos, pero otros dirigentes discreparon con esta interpretación. La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo a la radio Carve que desconoce cómo se implementará la medida y vaticinó que habrá dificultades porque cada sector tiene sus lógicas para armar las listas. Y para añadir complejidad al asunto, algunos sectores, como Asamblea Uruguay y Nuevo Espacio, se abstuvieron de votar la moción en el plenario alegando que no habían discutido el punto en su orgánica.

Un año después, se acerca el día en el que el FA tendrá que definir los nombres que su Plenario Nacional propondrá al Congreso como candidatos o candidatas a la presidencia de la república, y en la discusión ya se empiezan a barajar nombres de potenciales vicepresidentas o vicepresidentes. Por ejemplo, Topolansky comentó la semana pasada en el programa Fácil desviarse, de Del Sol, que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, podría ser una buena candidata para ese lugar.

En este contexto, todavía no está saldada en el FA la discusión sobre los alcances de la decisión del Plenario en 2017. Jorge Meroni, representante del Movimiento de Participación Popular (MPP) en la Mesa Política del FA, aseguró que la resolución del Plenario no abarca a la fórmula presidencial sino sólo a los candidatos al Parlamento, y en la medida de “lo posible”. Explicó que su sector todavía no tiene una posición orgánica sobre la paridad en las listas a las cámaras de Senadores y Diputados, pero acotó que personalmente considera que es una decisión “discriminatoria”. “En lo personal entiendo que no debe ser por género, porque si hay una mujer que es más capaz para ser presidenta, que sea una mujer. Y si son dos mujeres, que sean dos mujeres, y si son dos hombres, que sean dos hombres. Es un problema no de paridad sino de capacidad”, estimó. Evaluó que la disposición puede afectar los equilibrios sectoriales en el armado de la fórmula, pero “sobre todo” puede “complicar” el armado de las listas en el interior del país. “Porque, ¿cómo hacés? Si vos presentás diputados en todos los departamentos es imposible que se mantenga la paridad, porque no vas a sacar todos los diputados y dividir el país mitad y mitad. Yo nunca estuve de acuerdo con la paridad y con la cuotificación, porque en definitiva termina siendo discriminatorio, porque si hay mujeres más capaces que los hombres, ¿cuál es el problema?”, inquirió.

En el MPP hay diferencias internas por este tema. Un plenario nacional del sector aprobó en noviembre de 2017 una resolución que establecía la paridad en las listas, pero luego algunos dirigentes señalaron que esa decisión se dejó sin efecto.

En cambio, otros sectores del FA, como Casa Grande y el Partido Socialista, impulsan la paridad tanto en las listas para el Parlamento como en la fórmula presidencial. Casa Grande resolvió en su coordinación nacional, en febrero de este año, que sólo apoyará al candidato o candidata presidencial que garantice fórmula y gobierno paritarios. En tanto, Xavier dijo a la diaria que a su entender el FA adoptó una posición favorable a la paridad en el último plenario, que es acorde con definiciones que ya había tomado su último congreso programático. “Son dos ámbitos donde la representatividad es muy significativa y donde hay una recomendación de tender a la paridad”, indicó.

El dirigente socialista Yerú Pardiñas reconoció que todavía “no está consolidada” en el FA la idea de la paridad. “Tiene cierto grado de aceptación en el frente, porque no está homologado por ninguna mayoría ni por ningún organismo del FA”, afirmó.

El diputado comunista Gerardo Núñez consideró que, más allá del alcance que tenga la decisión del Plenario de 2017, es “importante” y “políticamente adecuado” que haya paridad de género en la fórmula presidencial.

En tanto, Cecilia Wernik, coordinadora de la Unidad Temática de Género del FA e integrante de Asamblea Uruguay, recordó que en el programa del FA ya hay una disposición sobre paridad. En el documento se menciona como orientación estratégica la “implementación efectiva de la paridad en el gobierno sujeta a control e incluyendo a todos los cargos públicos sin excepción, tal como ya se estableció en el congreso [del FA] anterior”. Agregó que la unidad temática programática de género del FA, que elaboró este año un documento para la Comisión Nacional de Programa, “vuelve a reafirmar la necesidad de seguir pensando en el tema de la paridad”. “Tenemos que ser coherentes con el discurso y con nuestras prácticas. Si reconocemos que hay una desigualdad estructurante que tiene que ver con la dimensión de género, tenemos que tratar de disminuir esa brecha. Es un tema de principios ideológicos”, remarcó.