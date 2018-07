Oposición advierte al gobierno por posibles medidas de Macri para desestimular turismo exterior

Aunque la dependencia de la economía uruguaya con la argentina es mucho menor que hace 20 años, lo que ocurre en la vecina orilla no suele pasar desapercibido en el Parlamento, y más cuando se trata de turismo, el rubro que más depende de Argentina.

Durante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, que viene estudiando el proyecto de Rendición de Cuentas, varios diputados opositores se mostraron alarmados por una posible repercusión en el turismo proveniente de ese país: el análisis regional del informe económico financiero que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó junto a este proyecto de ley asegura que el crecimiento en Argentina será “prácticamente nulo”, mientras que la devaluación en este año ha sido la más violenta desde hace mucho tiempo.

El jueves pasado, las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte asistieron a la comisión y el nacionalista Gustavo Penadés le preguntó a la ministra, Liliam Kechichián, sobre una posible reducción de visitantes argentinos. Según consta en la versión taquigráfica, el nacionalista aseguró que “se está hablando de la eventualidad de aplicar cierta carga impositiva sobre las tarjetas de crédito y de un impuesto a los pasajes para desalentar la salida de turistas argentinos hacia el exterior”. Penadés consultó a Kechichián sobre las acciones que su cartera está llevando adelante para desalentar estas medidas. La ministra sostuvo que se está haciendo un monitoreo permanente de la situación, pero “todavía no tenemos un panorama serio de para dónde piensan caminar [las medidas en Argentina]”. “La información que tenemos todavía es contradictoria. Algunos ministros del gobierno de [Mauricio] Macri han rechazado la medida y otros han dejado la puerta abierta. Todavía no se ha prendido ninguna luz roja. Hay alguna luz amarilla, porque la devaluación en Argentina ha sido muy importante”, dijo la ministra. El subsecretario de la cartera, Benjamín Liberoff, explicó que “las luces rojas” no están encendidas porque si se compara el primer semestre de 2018 con el mismo período del 2017 se aprecia un crecimiento de 1,7% en los visitantes y una reducción de 1,9% en los ingresos. “Estamos muy cerca de los números del año históricamente récord”, dijo.

Otra preocupación de Penadés fue la quita de la exoneración del IVA a los turistas extranjeros en los hoteles y la menor rebaja para los turistas nacionales. La secretaria de Estado aseguró que las exoneraciones fiscales fueron aplicadas en “el momento en que tuvimos el peor relacionamiento vinculado al turismo, cuando se bloquearon los puentes”. Según la ministra, se trató de una “herramienta inteligente e interesante”, pero sostuvo que no es buena la tradición que ha habido en el país de “tomar medidas y que queden para siempre”. La ministra dijo que este cambio se puede implementar por las buenas cifras del turismo en 2017.