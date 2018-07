Partido Nacional pide más presupuesto y funcionarios para Ganadería

Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se presentaron ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para exponer sobre el proyecto de Rendición de Cuentas. La sesión empezó después de las 9.30, y dos horas más tarde el ministro Enzo Benech, titular del MGAP, se retiró porque tenía otra actividad. Según los diputados, el tiempo sólo dio para que Benech hiciera su presentación y escuchara algunas de las preguntas, todas formuladas desde el Partido Nacional (PN). En la versión taquigráfica consta que tanto las autoridades del MGAP como los diputados del Frente Amplio (FA) consideraron que algunas de las intervenciones no tenían que ver con la Rendición de Cuentas, por ejemplo la consulta de Alejo Umpiérrez (Todos, PN) sobre el fondo arrocero o la alusión de Nicolás Olivera (Alianza Nacional) a una reunión que Benech mantuvo con la Asociación de Productores de Leche en una sede del FA, que Olivera consideró violatoria de la Constitución. El socialista Gonzalo Civila consideró que hubo “intervenciones cargadas de ironías” y en tonos que no aportaban al trabajo de la Comisión. El emepepista Alejandro Sánchez pidió que se preguntara “exhaustivamente” sobre todo lo que correspondiera informar, pero opinó que lo de Olivera no era pertinente.

Iván Posada (Partido Independiente) aseguró a la diaria que se debería repensar el sistema de trabajo, para tratar primero los artículos y después analizar el cumplimiento de los objetivos. Sobre la reunión de ayer dijo que "se orientó demasiado a los planteos realizados sobre la gestión del MGAP, con cuestionamientos por parte del PN”.

Acerca de las consultas realizadas, Umpiérrez afirmó que, al contrario de lo que el PN propone para el resto de la administración, en el MGAP hay que llenar las vacantes y asignar nuevos funcionarios. Señaló que “el MGAP soporta sobre sus espaldas lo que es el contralor sanitario y de faena de 78% de las exportaciones de Uruguay”, áreas clave para el país, y consideró “increíble” que bajara de 2.500 a 2.000 su plantilla de funcionarios, dado que es el encargado de hacer cumplir “rigurosos protocolos” en el control sanitario de la frontera, de la faena y de los frigoríficos. Umpiérrez aclaró que no se trata de funcionarios administrativos, sino de personal que controla la sanidad de los animales en pie y de los faenados. “Del cuerpo inspectivo depende toda la producción. Si un día fallan los controles, vamos a perder mercados y se va a resentir toda la economía nacional”, dijo a la diaria. En este sentido, Benech aseguró que hay “dificultades para cubrir todos los puestos que se requieren para la certificación de los procesos, en particular en las plantas destinadas a la exportación”, por lo cual habrá, en forma excepcional, un traslado de funcionarios a esas tareas en las plantas frigoríficas. Además, a fines de julio ingresarán 95 funcionarios para reforzar esos servicios, y “a esto hay que sumar los 292 ingresos previstos para el final de este período”, indicó el ministro según la versión taquigráfica.

Umpiérrez también criticó la falta de incremento en el presupuesto del MGAP. “Hace siete años que no se mueve, simplemente es actualizado por IPC [Índice de Precios al Consumo], no ha habido un solo centavo adicional para desarrollar algún tipo de mejora dentro de su infraestructura”, aseguró. El diputado también preguntó sobre los seguros agropecuarios, a propósito de los efectos del cambio climático. Benech dijo que hay equipos trabajando en eso, tanto del MGAP como del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas. A Umpiérrez no le conformó la respuesta y adelantó a la diaria que el PN prepara un proyecto de ley en la materia.