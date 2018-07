Policía bueno, policía malo *

¿Quiénes son las Pussy Riot? Son un grupo punk, un colectivo de activistas, una red que surgió en 2011 para denunciar la situación en Rusia. Hacen puestas en escena, graban videos y leen documentos contra la situación de las mujeres y las políticas represivas de Vladimir Putin.

Se visten con colores llamativos, usan seudónimos y pasamontañas para tapar sus caras durante los recitales y entrevistas. Una de sus acciones más conocidas fue “Punk Prayer” u “Oración Punk” en 2012, antes de la asunción de Putin. Las Pussy Riot interpretaron una canción política de su autoría dentro de la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. La canción hablaba sobre la relación de la iglesia y el Estado y criticaba la reelección de Putin. La grabación de este acto se usó más adelante para un videoclip. Dos integrantes terminaron presas durante casi dos años.

Durante el segundo tiempo de la final Francia-Croacia las Pussy Riot entraron al campo de juego vestidas de policías rusos. Pedían libertad para los presos políticos, el fin de los encarcelamientos por poner “me gusta” en las redes sociales y los arrestos ilegales en marchas, que se permita la competencia política en el país y el fin de las causas armadas y las detenciones sin razón.

Antes de la puesta en escena, las Pussy Riot difundieron un comunicado por sus redes sociales en el que citaban al poeta ruso Dimitri Aleksandrovich Prigov, creador de la imagen del “policía celestial”. “El policía celestial protegerá a un bebé mientras duerme, mientras el policía terrenal persigue a los presos políticos y encarcela a las personas por compartir y escribir mensajes en las redes sociales”, decía el comunicado.

“La policía celestial, de acuerdo con Prigov, habla con el mismísimo Dios. La policía terrenal se prepara para dispersar las manifestaciones. La policía celestial toca suavemente una flor en el campo y disfruta de las victorias del equipo de fútbol ruso, mientras que la policía terrenal se muestra indiferente ante la huelga de hambre de Oleg Sentsov [el cineasta ucraniano que cumple 20 años de condena en el círculo polar ártico tras haber sido detenido en 2014 por acusaciones de terrorismo]. La policía celestial se levanta como ejemplo de la nación, la policía terrenal hiere a todos”, continuaba.

“La policía celestial es quien organiza el hermoso carnaval de este Mundial, la policía terrenal tiene miedo de la celebración. La policía celestial vigila cuidadosamente la obediencia de las reglas del juego, la policía terrenal entra al juego sin preocuparse por las reglas”, insistía el comunicado.

“El Mundial nos ha recordado las posibilidades de la policía celestial en la gran Rusia del futuro, pero la policía terrenal, al entrar en el juego sin reglas, rompe nuestro mundo”, lamentaban.

“Cuando la policía terrenal entra en el juego, exigimos: la liberación de todos los presos políticos, que no se encarcele por likes, el fin de los arrestos ilegales en manifestaciones, que se permita una competición política en el país, que no se fabriquen acusaciones penales, que no se mantenga a la gente en las cárceles sin motivo, y que la policía terrenal se convierta en la policía celestial”, finalizaba el texto.

Después de la puesta en escena, las Pussy Riot fueron llevadas a la comisaría, donde pasaron toda la noche esperando ser llevadas al juzgado. En las redes denunciaron las malas condiciones en las que las tenían retenidas, y en su cuenta de Twitter dijeron que habían estado en el juzgado porque habían sido acusadas de cometer “delitos administrativos”.