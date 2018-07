Proponen una “coalición” para respaldar reelección de Markarian

Unos 40 docentes de la Universidad de la República (Udelar) lanzaron ayer una carta pública en la que convocan a formar una coalición amplia que respalde la reelección de Roberto Markarian como rector de la institución, y que “sirva de soporte a un plan de cambios que permita transformar en profundidad y con sentido progresista nuestra casa de estudios”. Entre otros, firman la carta, publicada en profundizarloscambios.wordpress.com, las decanas de Ingeniería (María Simon) y Química (María Torre); el ex rector Rafael Guarga; el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, y su ex presidente Rodolfo Gambini; el vicepresidente de la Academia Nacional de Letras, Gerardo Caetano; el ex decano de Arquitectura y Urbanismo, Gustavo Scheps; y la directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach. También firman dos de los representantes de los docentes en el Consejo Directivo Central, Ariel Castro y Marcelo Cerminara.

En la carta destacan que es “notoria la voluntad de amplitud que ha manifestado el rector al momento de conformar el equipo rectoral”, y proponen reforzar esa amplitud para evitar que la Universidad “quede entrampada en oposiciones coyunturales y superables mediante el acuerdo sincero, alejando rencillas que dificultan la concreción de un ambicioso programa de transformaciones”. Del período de gestión de Markarian resaltan los “progresos notables” en torno a la reforma del Estatuto del Personal Docente, la consolidación institucional de la Udelar en el interior y el impulso al desarrollo de los posgrados. También destacan la reforma de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, y el impulso del rector a la reforma del Hospital de Clínicas.