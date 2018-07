Proyecto de ley sobre Uned comenzará a tratarse en agosto

Los senadores que integran la Comisión de Educación y Cultura del Senado acordaron resolver el 1º de agosto sobre el proyecto de ley que crea la Universidad de Educación (Uned), aunque todavía no hay un acuerdo general sobre el articulado. El proyecto establece a la Uned como un ente autónomo con el objetivo de formar profesionales de la educación, que ofrecerá las carreras de grado que actualmente imparte el Consejo de Formación en Educación (CFE) –maestro, profesor, maestro técnico y educador social–, además de comenzar a brindar formación de posgrado y educación continua. La Uned recibiría, a partir de su creación, todos los recursos humanos, bienes y créditos presupuestales del CFE, compuesto por 33 centros de formación docente.

En la última sesión de la comisión, el senador nacionalista Jorge Saravia afirmó que su partido no comparte en general el proyecto original. “Suscribimos totalmente lo que dice la exposición de motivos, pero el proyecto no cumple con lo que allí se indica. En ningún momento dice cómo se va a generar todo ese ámbito de coordinación, cómo van a funcionar los presupuestos y cuál es la organización, por lo tanto, la bancada del Partido Nacional ha resuelto no acompañarlo”, señaló en comisión, tal como había transmitido en anteriores reuniones informales con los senadores. Saravia añadió que los blancos también tienen “diferencias” con el artículo 33 del proyecto de ley, que establece cómo se integrará el Consejo Directivo provisorio de la Uned antes de la convocatoria a elecciones para ese organismo.

La senadora frenteamplista Ivonne Passada, presidenta de la comisión, explicó que el oficialismo presentará alternativas al texto original, para lograr que la oposición, o al menos una parte de ella, acompañe el proyecto y se logren las mayorías especiales requeridas para la creación de un ente autónomo. Una de las fórmulas que maneja el Frente Amplio es presentar una integración del Consejo Directivo provisorio similar al que tiene la Universidad Tecnológica, que fue votada por todos los partidos en el Senado. Esta fórmula implicaría que no estén presentes en la dirección de la Uned los representantes de los docentes y de los estudiantes, que actualmente sí integran la dirección del CFE. Si bien varias organizaciones vinculadas con los docentes, estudiantes y egresados de las carreras del CFE ya han mencionado la importancia de que el proyecto contemple el cogobierno desde el comienzo de la institución –incluso se reclamó que también estén representados los egresados–, la senadora destacó que de no introducir cambios al texto, la iniciativa volvería a naufragar en esta legislatura.

En la comisión, los senadores acordaron presentar sus propuestas de modificación antes del 1º de agosto, para ese día analizarlas y votar.