Sanguinetti: “sería irresponsable” que inteligencia no analizara “acciones públicas”

En diciembre de 2017, ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el espionaje en democracia, Máximo Costa Rocha, director de inteligencia durante el primer período de gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, había señalado que en esa época la Policía recolectó información sobre la campaña del “voto verde” en el referéndum de 1989 contra la ley de caducidad. Sobre esto fue consultado el ex presidente cuando asistió a la comisión investigadora en junio. Según la versión taquigráfica de su comparecencia, a la que pudo acceder la diaria, Sanguinetti señaló que no le pidieron “ningún informe especial al servicio”. No obstante, agregó que “sería irresponsable” que un organismo de inteligencia “no hiciera un seguimiento de las acciones públicas abiertas, a los efectos de recoger información y hacer el análisis”. “El Estado paga en esos servicios a analistas para recoger información, para analizarla y, eventualmente, asesorar al mando superior de lo que está pasando; o sea que lo de Costa Rocha es efectivamente el cumplimento del deber”.