Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recomienda aplazar paro general hasta agosto

Con el respaldo de un informe mayoritario del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, la Mesa Representativa de la central sindical tratará hoy la idea de aplazar para agosto el paro que inicialmente había sido previsto para el 25 de julio, por resolución adoptada en el mismo organismo el 14 de junio.

“La propuesta es correr el paro para agosto, y aunque todavía no hay fecha, lo encuadramos en ese mes para resolverlo mañana [por hoy]”, dijo a la diaria Daniel Urquiola, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central y dirigente de la Federación Nacional de Municipales.

El cambio de postura del PIT-CNT comenzó a finales de junio, luego de que el presidente Tabaré Vázquez diera respuesta a algunos de los planteos de la central, como la regularización de cerca de 350 auxiliares de servicio que actualmente son contratados por las comisiones de fomento que funcionan en las escuelas del país, el acuerdo alcanzado con la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y el convenio con los trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

“El gobierno hizo un esfuerzo y movió la aguja, no todo lo que queríamos pero algo se movió, y eso te para distinto ante la situación. Además nosotros algo estamos modificando [la postura], pero no del todo", ilustró Urquiola. Desde la central entienden incluso que el aplazamiento del paro permitirá además reperfilar la medida en la actual ronda de Consejos de Salarios –la más grande desde que el Frente Amplio está en el gobierno– y redireccionarla hacia las cámaras empresariales. “La discusión entonces no es hacerlo o no hacerlo, sino cuándo hacerlo”, resumió Urquiola.

Pero no todo el Secretariado Ejecutivo está de acuerdo con posponer la fecha del paro. Algunos sindicatos plantearon la inconveniencia de esa postergación, al entender que las señales dadas por el gobierno son insuficientes y que no llevar a cabo la medida el 25 de este mes implicaría ceder espacio de forma innecesaria. Durante la sesión de ayer del Secretariado, representantes de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida, de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay y del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines desaconsejaron que el paro se posponga.

De todas formas, la decisión final será tomada hoy en una Mesa Representativa ampliada que sesionará a partir de las 10.00.