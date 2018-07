La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) introdujo nuevamente ayer, en la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar), la polémica que se generó entre la institución y el Poder Ejecutivo a raíz del decreto reglamentario de la Ley de Recursos Hidrobiológicos, conocida como ley de pesca, aprobado en abril de este año y publicado en julio. El decreto regula la actividad pesquera y, entre otras cosas, la “pesca de investigación”, tarea para la cual requiere que se presente el proyecto de investigación correspondiente ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) –que deberá aprobarlo–, así como el currículo de los investigadores y del personal técnico involucrados. También generó rechazo entre la comunidad científica que, según el decreto, quienes obtengan el permiso para pesca de investigación no podrán dar a conocer los resultados de sus trabajos sin autorización expresa de la Dinara.

A las declaraciones de varias autoridades y organismos cuestionando la norma se sumaron ayer las de la FEUU y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), que rechazan el decreto alegando que violenta la autonomía universitaria y limita la investigación independiente.

La prorrectora de Investigación de la Udelar, Cecilia Fernández, informó en la sesión de anoche que por este tema ella y el rector Roberto Markarian mantuvieron “contactos bastantes frecuentes” con el Poder Ejecutivo, tras lo cual la semana pasada, a iniciativa del presidente Tabaré Vázquez, representantes de los ministerios firmantes del decreto trabajaron “casi a diario” en modificaciones del texto. El jueves, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se comunicó con el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, para decirle que “a partir de esta semana se comunicarían con nosotros para seguir trabajando acerca del tema”, añadió Fernández.

Por otra parte, la prorrectora comentó que se solicitó al Poder Ejecutivo que la Udelar pueda ver por anticipado el texto que se piensa aprobar. Si bien esto no forma parte del trámite formal, “como ha habido tanta ida y venida sobre esto, y como además tuvimos buena receptividad en principio para trabajar, y fuimos invitados a colaborar eventualmente en las modificaciones –más allá de que después se terminó resolviendo en las esferas del Poder Ejecutivo–, sentimos que no era tan improcedente solicitar si tenían a bien mostrarnos el texto previo a la aprobación”, aclaró.

Otras molestias

También generó polémica en la comunidad universitaria la iniciativa del Poder Ejecutivo de encomendar al Centro Ceibal y a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) una propuesta sobre posgrados en las áreas de tecnología, innovación y emprendedurismo, en particular sobre aprendizaje automático y ciencia de datos, y que no se consultara a la Udelar para el diseño de los cursos. Ayer el CDC aprobó por unanimidad una declaración en la que reitera su disposición a “ofrecer sus posgrados” y a “elaborar conjuntamente con otras instituciones del Estado nuevas ofertas de nivel”, y reafirma que el aprendizaje automático y la ciencia de datos “son del mayor interés para el desarrollo nacional”. En la anterior sesión del CDC, la decana de la Facultad de Ingeniería (Fing), María Simon, explicó que la propuesta consistía en crear una especialización “incluso admitiendo personas que no tengan nivel de licenciatura”, sobre la base del curso Micro Master del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La ANII y Ceibal plantearon a la Fing integrar un organismo que trabajara en este posgrado, a lo que la Fing se negó porque, según explicó Simon, “ya las cosas están hechas, no tiene mucho sentido participar ni discutir algo que está decidido, ni legitimar con la participación algo que no sabemos bien qué es”. La invitación a integrar un comité de gestión estratégica la trasladó luego a la Udelar la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y la resolución del CDC de anoche plantea acompañar “los criterios generales” resueltos por la Fing.