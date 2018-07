Varios legisladores astoristas ven inconstitucional una candidatura de Murro

La posible precandidatura a la presidencia de Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social, impulsada por José Mujica, sigue trayendo cola dentro del Frente Amplio (FA), por las dudas que se han generado sobre si está habilitado por la Constitución de la República, ya que el artículo 195, que estableció la creación del Banco de Previsión Social (BPS), indica que los directores de ese ente autónomo “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de gobierno desde su cese” (Murro integró el directorio hasta el comienzo de 2015).

Ayer, el diputado de Asamblea Uruguay (AU) Luis Gallo dijo a la radio Montecarlo que para él es “muy claro” que Murro no puede ser candidato y que el FA “debería analizar la situación legal”. A su vez, el diputado Carlos Varela, también de AU, dijo a la diaria que comparte la opinión de Gallo, ya que piensa que hay un “impedimento constitucional”. “En materia de derecho estamos acostumbrados a que siempre hay dos bibliotecas. Yo no soy abogado ni experto en derecho; por lo tanto, escucho las opiniones de constitucionalistas, que señalan que habría un impedimento”, indicó Varela, y aclaró que su sector todavía no analizó el tema, así que simplemente están dando opiniones a título personal. “Esto lo tiene que resolver, con todos los elementos de juicio, la fuerza política, que va a terminar definiendo quiénes serán los precandidatos”, finalizó Varela.

Alfredo Asti, otro diputado de AU, sigue la misma línea que sus dos compañeros de sector. Comentó a la diaria que la formulación del artículo 195 es de 1966, y “quizás tenga el antecedente de cómo se hacían las cosas en las cajas de jubilaciones en aquel tiempo, cuando cada director podía recomendar que se aprobaran algunas jubilaciones”. “Obviamente, los tiempos han cambiado. Hoy no hay ese tipo de injerencias de los directores, pero el artículo de la Constitución sigue estando vigente y, mientras no se cambie, lo que rige es que [los directores de BPS] no pueden ser candidatos hasta pasado un período de gobierno [tras el fin de su mandato]. Por lo tanto, recién en 2020, cuando termine el gobierno de Tabaré Vázquez, los directores que actuaron en el período anterior podrán ser candidatos”, sostuvo Asti.

Además, el diputado subrayó que AU no tiene por qué debatir si Murro está habilitado o no, ya que es un tema que corresponde a la Corte Electoral, y a ese organismo tendrán que consultarle “quienes promuevan esa candidatura”. “Yo no hablo de ninguna candidatura en particular. Entiendo que los directores del BPS no pueden ser candidatos, independientemente de quiénes sean las personas. No estamos pensando en candidaturas en este momento”, subrayó Asti, y agregó que “hay otros temas que tienen que ver con lo electoral pero que no empiezan por las candidaturas”. Sostuvo que, por ejemplo, hay que ver cómo el FA arma su estrategia para obtener el cuarto gobierno y, mientras tanto, “cómo termina de gobernar este período, en el que todavía faltan cosas importantes como, en este momento, la Rendición de Cuentas”. “Tenemos que definir la estrategia y el programa antes que poner nombres”, aseveró Asti y, por último, dijo que AU siempre ha impulsado la idea de que pueda haber más de un aspirante en la elección interna, para que “no se limite a un candidato oficial y puedan participar otros”.