Comisión de Ética del Partido Nacional tratará el caso de Rodrigo Blas

El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) decidió ayer que la Comisión de Ética analice el caso del edil fernandino Rodrigo Blas (Todos), recientemente multado por la Dirección General Impositiva (DGI) por casi dos millones de dólares.

La presidenta del Directorio, Beatriz Argimón (Todos), dijo ayer a la diaria que Blas solicitó mediante una carta ser recibido por la Comisión de Ética, y que el Directorio aprobó esto por unanimidad. En el texto, el edil dice que las actuaciones de la DGI “no han estado ajenas al interés público de algunos actores”, exponiéndolo a él y al PN “de una forma no deseada”. Aclara que, con 35 años de militancia, “lejos” está de querer ocasionar “perjuicio alguno” al PN, y reivindica su derecho al “debido proceso en las instancias que sean, con las oportunidades de ejercer las defensas que legítimamente corresponden”.

El viernes, Brecha informó que, aparte de la multa de 1,9 millones de dólares por evadir unos 500.000 dólares de IVA e IRPF, es inminente el reinicio de las actuaciones de la Justicia Penal de crimen organizado contra Blas por defraudación tributaria.

El diputado e integrante del Directorio del PN Pablo Abdala (Alianza Nacional) aseguró a la diaria que no cree que el desfile de dirigentes que han pasado por la comisión pueda perjudicar al partido en términos electorales. “Si entráramos en un terreno, que me parece desaconsejable, de empezar a comparar qué partido ha tenido mayores dificultades, creo que hay otros que tienen episodios más graves. Si bien es cierto que se han dado distintas situaciones en el PN, lo que más me preocupa es la forma en que el partido las resolvió, y en esa perspectiva estoy satisfecho con el partido”, opinó. “Cuando más grande sea el partido desde el punto de vista electoral, más inevitable es que estos hechos acontezcan”, afirmó, y dijo que el PN no está disimulando ni ocultando los casos, mientras que “otros partidos tampoco han tomado medidas drásticas”, ya que “[Raúl] Sendic renunció a la vicepresidencia de la República por una decisión personal, y el Frente Amplio todavía tiene pendiente resolver el dictamen del Tribunal de Conducta Política por ese caso”. El senador suplente Jorge Saravia (Todos) dijo a la diaria que le sorprendió que la DGI le impute a Blas una defraudación tributaria, que es un delito “mucho más grave que el de evasión”. Saravia relató que Luis Lacalle Pou se comunicó con Blas y que eso propició que pidiera ser recibido por la Comisión de Ética. Además, coincidió con Abdala en que ningún partido está exento de faltas éticas y eventualmente penales, y “lo que importa es cómo actúa” ante ellas. “A diferencia del PN, que mandó los casos a la comisión para después sancionar o no, hay otros partidos en los que no pasa lo mismo”, afirmó.

Ayer, el precandidato por el Movimiento Orejanos, Juan Andrés Ramírez, opinó mediante Twitter que si se confirma la “estafa y fraude” el PN “debería inmediatamente” expulsar a Blas “de todos sus cuadros”.

El domingo de noche, Blas publicó una breve nota en Facebook en la que dice que está “tranquilo” y que se va a demostrar que tiene razón. “Recién ahora empieza una etapa donde uno puede defenderse. No hay ningún fallo judicial ni resolución firme de la DGI”, sostuvo.