Coutinho apoya la reforma constitucional de Larrañaga pero dice que “no es la solución ideal”

El senador colorado Germán Coutinho, ex intendente de Salto, entregó ayer 10.000 firmas por la reforma de la Constitución que impulsa su par nacionalista Jorge Larrañaga, con varias disposiciones en materia de seguridad pública. Larrañaga, por su parte, anunció ayer que la campaña “Vivir sin miedo” ya ha permitido reunir 100.000 apoyos al proyecto que quiere plebiscitar. Para que la consulta popular se realice, es necesario que la apoye el equivalente a 10% del padrón electoral, actualmente unas 269.000 firmas, que deben ser presentadas a la Corte Electoral antes de fines de abril del año que viene.

Coutinho, que anunció su apoyo a la iniciativa de Larrañaga el 1º de junio, dijo ayer a la diaria que la cuestión de la seguridad no debe salir de la agenda pública. Si bien considera que la reforma impulsada por el dirigente nacionalista no es la solución ideal, opinó que “hay que tener una reacción”, y que él respalda la iniciativa para que “la población pueda tener una herramienta más en un tema que preocupa a todos”.

Según el senador colorado, el Frente Amplio (FA) no quiere poner en el orden del día del Parlamento los temas de seguridad, y por eso tanto los proyectos de ley como las interpelaciones en relación con esos temas han sido “intentos frustrados de la oposición”.

Coutinho recordó que su grupo recolectó, sólo en Salto, más de 30.000 firmas por la baja de la edad de imputabilidad penal en 2014, y afirmó que en esta ocasión esperan llegar a una cifra similar. En las elecciones pasadas, Coutinho integraba Vamos Salto, que ahora se llama Uruguay Batllista.

“En esa oportunidad la reforma tuvo éxito, porque a pesar de no ser aprobada, llegó a 48%, estuvo muy cerca de salir. Esta tiene una característica muy parecida, están firmando personas de todos los partidos políticos: es una clara demostración de que [el tema de] la seguridad traspasa las barreras partidarias”, comentó el dirigente salteño. También sostuvo que “la gente está preocupada y siente que no se está haciendo nada”, y que muchos firman “porque es un clamor el ‘hagan algo’”, de modo que no hay que dar muchas explicaciones para conseguir apoyos.

A pesar de que el Partido Colorado (PC) no tomó posición como tal sobre la reforma propuesta por Larrañaga, varios dirigentes se han sumado a la campaña. Además de Coutinho la apoya, entre otros, el senador Pedro Bordaberry, que firmó el 1º de este mes, y la diputada Graciela Matiaude dijo a la diaria que apoyará el proyecto. Por otra parte, Adrián Peña, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PC, confirmó a la diaria que la reforma ni siquiera está en el orden del día de ese organismo de conducción, y que los dirigentes tienen libertad de acción para firmar.

Las cuatro propuestas de la reforma constitucional implican el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, la prisión perpetua revisable a los 30 años en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional conformada por 2.000 militares, que harían tareas de seguridad ciudadana.