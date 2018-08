Diputados aprobó ley de fondos de asistencia para trabajadores y productores de Pili

La Cámara de Diputados aprobó ayer dos proyectos de ley que tienen como objetivo paliar la deuda que mantiene la empresa sanducera Pili con trabajadores y productores del sector lácteo. Las iniciativas, ingresadas por el Poder Ejecutivo, fueron aprobadas por unanimidad el miércoles en el Senado.

Uno de los proyectos está orientado a crear un fondo de asistencia en el Banco de Previsión Social para pagar los créditos laborales adeudados por la empresa. El monto de hasta 14.400.000 pesos será transferido por el Fondo para el Desarrollo que administra la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande). El restante proyecto creará un fondo de asistencia de hasta 38.400.000 pesos en el Fondo de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se destinará a pagar los créditos adeudados con los productores de leche remitentes de Pili.

A diferencia de lo que sucedió en la cámara alta, no todos los legisladores respaldaron las iniciativas. El nacionalista Rodrigo Goñi (Todos) se manifestó en contra de los proyectos y, en el momento de la votación, optó por retirarse de sala. En su exposición, el representante argumentó que las propuestas presentadas por el Ejecutivo no son “una solución” y las calificó de “un engaño”. Cuestionó, además, que la “grave” situación de la empresa se pueda resolver con un total de 1,5 millones de dólares. “El mejor aporte a Pili, a Paysandú, es no quedarme como un carroñero esperando a que la empresa caiga. ¡Yo quiero que esto se solucione!”, manifestó. Además agregó que los que “ofrecen este engaño” son los verdaderos “carroñeros” que están esperando “darle un empujón” a una empresa que está al “borde del abismo”. “Esto es una farsa”, sentenció, y remató: “¡Estamos en el Titanic y Pili es la punta del iceberg!”. El legislador dijo a la diaria que decidió salir de sala para “dar un mensaje” sobre los problemas que implican estas iniciativas, pero aclaró que no está en contra de brindar soluciones a los trabajadores y productores. Asimismo, los proyectos no contaron con el respaldo de la colorada Nibia Reisch y del nacionalista Aldo Lamorte.

La intervención de Goñi fue criticada por dirigentes del oficialismo. Roberto Chiazzaro (Frente Amplio, FA) escribió en Twitter que la actitud del legislador blanco fue “lamentable” y que Paysandú tenía que estar al tanto de la postura del legislador. En la misma línea, Cecilia Bottino (FA) señaló en su cuenta de la misma red social: “El Herrerismo mira para otro lado. No les importa nada. ¿Para qué intereses están jugando?”.

Según confirmó la diaria, el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, le manifestó telefónicamente a Goñi que no compartía las declaraciones que realizó en la sesión.

Por otro lado, el representante por Paysandú Nicolás Olivera (Alianza Nacional) cuestionó la actitud de Goñi y se preguntó si la posición del dirigente es compartida por el líder de su sector. “Goñi no me representa en lo más mínimo”, aseguró a la diaria, y luego tildó su intervención de “oportunista”: “Lo que busca es ganar presencia. Es una persona vinculada al partido, pero hay cosas en las que no sabe nada. Además, deja en evidencia a los otros legisladores del partido que apoyaron la iniciativa”.

El legislador blanco explicó que Pili necesita una solución inmediata para poder cumplir con el compromiso con trabajadores y productores, y también una propuesta concreta para un problema “más de fondo”. Según dijo, a la empresa le falta la “materia prima” para poder producir 100.000 litros más de leche y, de esta manera, poder salir a flote. “Hay que buscar una alternativa e insistir con Conaprole, para que remitan leche a Pili, o buscar algún inversor que pueda asociarse con los propietarios”, recalcó.

Al mediodía, el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, explicó en una conferencia de prensa que la “situación del sector lácteo del departamento de Paysandú” ha sido “el centro de la preocupación del gobierno”. Ante la crisis de la empresa, relató, el presidente Tabaré Vázquez decidió tomar cartas en el asunto y remitir al Parlamento estos dos proyectos de ley para “atender” la complicada situación de los trabajadores y productores. Aseguró que la empresa tiene dificultades y esto repercute en los salarios de los trabajadores, que es el sustento de muchas familias, así como también afecta a productores, particularmente medianos y chicos, y pone en “riesgo la continuidad de esas unidades productivas”.

Destacó el compromiso y apoyo de “todo el sistema político”, en referencia a la votación en el Senado y en Diputados, y agregó que “esto tiene que ver con la sensibilidad” de los legisladores en relación con la “situación de una cantidad de familias”. Recalcó que no es una “asistencia” a la empresa, sino de una apuesta a “mejorar” sus condiciones. También precisó que no se trata de darle un préstamo a la empresa, sino de ayudar a trabajadores y productores. En esta línea, aseguró que el Estado subrogará los créditos que mantienen con trabajadores y productores y, en la medida en que la empresa “vaya reacomodando su ingeniería, el Estado recuperará estos fondos”. Por otro lado, aseguró que ambas iniciativas serán promulgadas a la brevedad, por lo que dentro de dos o tres días se estará “haciendo efectivo el cumplimiento de las leyes”.