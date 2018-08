El lunes se aprobará en el Senado la reforma del sistema de retiros militares

La bancada bicameral del Frente Amplio (FA) ultimó ayer los detalles del proyecto de ley de reforma del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que se terminó de acordar el lunes. La idea es que el proyecto sea votado el lunes en el plenario del Senado y en setiembre sea votado en la Cámara de Diputados. Como los partidos de la oposición ya se pronunciaron en contra del proyecto, el FA espera aprobarlo sólo con sus votos. El senador Marcos Otheguy (Rumbo a la Izquierda) explicó a la diaria que la tasa de reemplazo, que en el texto original estaba en 90%, se bajó a 85%. “Esto es para compensar la reducción del período de transición, que se bajó de 20 años a 15”, explicó.

La tasa de reemplazo es el tope del monto con el que los militares se pueden jubilar. “Hoy los militares se jubilan con más de su sueldo nominal, con 100% del sueldo, y al mismo tiempo tienen otros beneficios compensatorios”, recordó. Como ejemplo, dijo que un piloto, por superar determinada cantidad de horas de vuelo, tiene un incremento en la jubilación. Además, los militares “también tienen la ventaja de jubilarse con el grado superior inmediato”. Ahora habrá un tope de 110.000 pesos para todos los retirados. El sector Ir, del FA, fue el que propuso bajar la tasa, pero el Movimiento de Participación Popular (MPP) aceptó la modificación sólo para los oficiales. “El personal subalterno, los alféreces y soldados, que tienen los sueldos más sumergidos, se jubilarían con un tope de 90%”, aclaró Otheguy.

Por otra parte, en mayo, en la Cámara de Diputados no prosperó el proyecto de ley que gravaba las jubilaciones militares más altas. Al FA le faltó un voto, el del dirigente de Liga Federal, Darío Pérez, quien había anunciado que no lo apoyaría porque lo consideraba inconstitucional. Otheguy sostuvo que no tenía sentido volver a proponer algo similar ahora, porque Pérez mantiene su oposición a nuevos impuestos a las jubilaciones militares.

El senador negó que el proyecto actual mejore a corto plazo la situación fiscal de la Caja Militar. “El impacto va a ser dentro de 15 o 20 años. La reforma va a tener un efecto cuando sólo haya jubilados por el nuevo régimen”, explicó. Un elemento importante para solucionar el déficit actual del sistema era el impuesto especial, pero “hasta el próximo período de gobierno no se podría plantear la iniciativa similar”, dijo el senador del FA.

Los cambios regirán para los militares con menos de 15 años de antigüedad. Esta es otra diferencia con la iniciativa del Poder Ejecutivo, que proponía que fuera para los de menos de 20 años de antigüedad.

Pero el senador apuesta a la reforma de la Ley Orgánica Militar para subsanar las arcas de la caja. “Va a establecer las estructuras jerárquicas de las Fuerzas Armadas. Y en la medida en que haya menos cantidad de oficialidad con relación a la tropa, va a haber un impacto”, apuntó.

Otheguy comentó que hay otra modificación que tiene que ver con partidas que no están salarizadas y son “partidas especiales”. El proyecto “las incluye en el salario para el cálculo jubilatorio, y esto tiene un efecto de mejora en el monto de la jubilación”, pero no se aplicará a los que se retiren con el sistema viejo, porque de hacerlo la jubilación aumentaría, lo que va en contra del proyecto.

El diputado Carlos Rodríguez (MPP), que participó en las reuniones de la comisión bicameral, dijo a la diaria que se trató de un proceso largo, de seis meses de negociación, durante los cuales se discutieron modificaciones propuestas por varios sectores. Rodríguez aclaró que se decidió hacer reuniones con diputados y senadores, a los efectos de que el acuerdo no diera pie a la apertura de una nueva discusión.

El diputado acotó que se subirá de 13% a 15% el aporte de los militares a la caja. Actualmente, todos los trabajadores hacen un aporte jubilatorio de 15%, y ahora se busca que los militares alcancen ese porcentaje, aunque el proyecto prevé un incremento en los salarios nominales para compensar esa diferencia.

Con respecto al período de transición, Rodríguez dijo que el MPP había propuesto que se aplicara el sistema nuevo a partir de los diez años de antigüedad, aunque finalmente se acordó que fuera a los 15.

El diputado sostuvo que el proyecto sí tendrá algunos efectos a corto plazo, dado que “los que están trabajado harán un aporte mayor”, pero aclaró que, aun con los resultados que arrojará a corto plazo, “eso no quiere decir que se vaya a eliminar el déficit”. Mencionó como ejemplo la Caja Policial, que fue reformada en 2008 pero mantiene un déficit de entre 120 y 150 millones de dólares.

Rodríguez también apuesta a la reforma de la Ley Orgánica Militar para subsanar el déficit de la caja. “La [ley orgánica] vigente es de la década de los años 70. Lo que se plantea es un cambio en la estructura, la cantidad de cargos que hay en cada grado. Hay una rebaja importante de coroneles en el Ejército, lo que va a significar que mucha gente se jubile antes, con sueldos menores”, aseguró. Según dijo, en la estructura de hoy hay el doble de jubilados y pensionistas que el de efectivos: actualmente hay 25.000 trabajadores y 50.000 jubilados y pasivos. Sobre el proyecto que será votado el lunes, el legislador resumió: “Esperamos que los términos en los que se jubila la gente sean más parecidos a los del resto de los trabajadores”.