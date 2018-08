Fernando Pereira: “Al gobierno le faltó audacia para tocar a los más poderosos”

El paro general de 24 horas cumplió con las expectativas del PIT- CNT. Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la sede, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, evaluó que se había trabajado para tener un “gran paro general” y, efectivamente, consideró que se logró el objetivo. El paro general, explicó, responde al “estancamiento de la negociación colectiva promovida por las patronales” y a las “insuficientes” asignaciones presupuestales previstas en la última Rendición de Cuentas. No obstante, destacó algunos logros: la asignación de 350 auxiliares de primaria, la compensación de los docentes de centros de tiempo completo, la creación de cargos para escuelas y liceos, una partida para adscripciones en secundaria y un convenio colectivo para el sector de la salud y para los trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. “O sea, la lucha paga”, remarcó.

En relación con los Consejos de Salarios, Pereira sostuvo que se percibe una “clara intención de vaciar la negociación colectiva” y puso como ejemplo la actitud de las gremiales agropecuarias en el sector del arroz. “Plantearon la inexistencia del aumento salarial, es decir, 0%, y 15 días después se retiran del ámbito tripartito para no pagar un correctivo de 400 pesos. ¿Esta es una actitud negociadora? Yo entiendo que se acostumbraron a no negociar durante 100 años, pero tienen que saber que esto se acabó”. También puntualizó que esto no implica un conflicto entre la Federación Rural, la Asociación Rural y la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines. “El conflicto es con el PIT-CNT”, remarcó.

La central sindical rechazó las propuestas realizadas por la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Según Pereira, la primera pretende “eliminar la regulación de horas extras y el uso de la licencia”. “Esto es fácil y llano: no quieren pagar la hora extra doble” y eso “no lo aceptaremos jamás”. Por otro lado, sostuvo que plantean una “plataforma de recorte de derecho y quita de beneficios, como el presentismo y el ajuste por inflación”.

También hubo críticas al gobierno por su decisión de no aumentar ni crear nuevos impuestos. Pereira evaluó que “al gobierno le faltó audacia para tocar a los más poderosos” y, en ese sentido, agregó que la central obrera cuestiona al gobierno por no haber hecho “cambios tributarios” que implicaran incrementos en las tasas tributarias del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y el Impuesto al Patrimonio.

Pereira enumeró las reivindicaciones que acompañan la medida del paro general. Destacó el pedido del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y del 1% del PIB para investigación, así como la profundización de la reforma de la salud, en la que se reclama la exoneración del cobro de órdenes y tickets. La central también exige la aprobación de la ley de empleo para personas con discapacidad y la de la ley integral de personas trans, así como mayor presupuesto para aplicar la ley integral contra la violencia de género. Además, reclama incluir cláusulas que incorporen al Sistema Nacional de Cuidados y sobre género en los convenios colectivos.

“Paramos también contra la plataforma de las cámaras empresariales, que es de achique y de recorte. Nosotros colocamos primero el trabajo y el empleo, pero no por eso vamos a dejar de colocar el salario. Nunca vamos a dejar de luchar por vivir mejor”, concluyó. Consultado por la diaria sobre las próximas medidas que tomará la central, Pereira señaló que los Consejos de Salarios están en etapa inicial y que el conflicto recién se instaló, pero alertó que las plataformas empresariales son “regresivas” y si piensan “ir a la negociación colectiva con esa intención, va a haber conflictividad”. “Es independiente de cuántos paros vote el PIT-CNT: va a haber conflictividad”, aseguró.

A su turno, el secretario general, Marcelo Abdala, habló de las dificultades en la región y del avance de la “derecha restauradora”. La salida a esta encrucijada, aseguró, es la “lucha” del movimiento obrero. Pero según advirtió, no solamente alcanza con “estar en una tesis defensiva”, sino que hay que “tomar la ofensiva y renovar las energías transformadoras”. En esa línea, sostuvo que las empresas públicas deben pasar a tener un “rol dinámico” y, por lo tanto, contribuir con la mejora del “aparato productivo”. Cuestionó, además, la actitud de los “sectores patronales, retirándose de los Consejos de Salarios”, y agregó que “cuando las cosas se complican, en lugar de intentar “retroceder” en la negociación tripartita, los trabajadores “reclamamos más negociación colectiva”.

A su vez, la vicepresidenta del PIT-CNT, Soraya Larrosa, destacó que la “lucha no comienza y termina en un día”, sino que “es de largo avance”. Señaló que mientras que “la derecha se encuentra abroquelada” y las cámaras empresariales buscan “desnaturalizar” los Consejos de Salarios, la central obrera hace uso de sus características inherentes: “La unidad, el compromiso y la lucha”. “¡No pasarán!”, finalizó.