Ineed pide incremento de 42 millones de pesos anuales para 2019 y 2020

Según lo votado en la Ley de Presupuesto de 2015, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) tiene asignado un presupuesto anual de 70 millones de pesos para 2018, 2019 y 2020. Pero en la institución consideran que esas cifras no contemplan el aumento de costos por inflación ni tampoco los incrementos salariales, por lo que si no se reciben recursos adicionales, contarían con menos presupuesto para el desarrollo de sus tareas.

Para empezar, el Ineed volverá a solicitar la partida especial que recibió desde el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con los incrementos salariales de sus funcionarios, que son cerca de 40. No obstante, eso no sería suficiente para desarrollar las líneas de trabajo previstas para los próximos dos años, según señaló a la diaria Alex Mazzei, presidenta de la comisión directiva del instituto. Como lo explicó días atrás una delegación del Ineed a la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, que está tratando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, para cumplir con el plan quinquenal definido en 2015 se necesitaría un presupuesto de 112 millones de pesos anuales en 2019 y 2020.

Si bien el Ineed fue creado por la Ley General de Educación de 2008, comenzó a funcionar en 2013. Como es una institución pública que se rige bajo el derecho privado, en esos años se pudo generar una reserva presupuestal con los recursos que no eran utilizados por el organismo. Esas reservas fueron utilizadas en los últimos años para solventar gastos que no eran cubiertos por la asignación presupuestal pero ya se terminaron, informó Mazzei.

La jerarca descartó que el instituto vaya a dejar de desarrollar las tareas que tiene a cargo, principalmente referidas a la investigación y evaluación del sistema educativo, pero señaló que muchas de esas herramientas no podrían ser potenciadas. Por ejemplo, Mazzei destacó que el Ineed se encuentra ejecutando una encuesta de salud ocupacional de los docentes y una evaluación de los logros educativos en primaria y en la educación media, para la que este año recibió una partida incremental de 18 millones de pesos, lo que les permitió ampliar el estudio al medio rural. Entre otros productos, el Ineed elabora anualmente el informe del estado de la educación uruguaya y también diseñó un “Mirador educativo digital” con datos actualizados a 2017.

Mazzei señaló que de no contarse con los recursos que el Ineed solicita no se podrá hacer nuevas investigaciones. En concreto, el instituto planea incorporar a la evaluación elementos que se han añadido a las políticas educativas en los últimos años, como la dimensión territorial y el seguimiento de las trayectorias educativas. Según añadió, se trata de herramientas y estudios cuyo costo no es elevado en relación con la importancia que tendrían para el país.

En suma, la jerarca consideró que los recursos solicitados son especialmente importantes porque la institución, que funciona desde hace cinco años, está “en etapa de desarrollo”. En ese sentido, consideró que contar con los recursos necesarios para desarrollar su plan quinquenal de gestión serían “un empujón” para darle una mayor consolidación institucional, y, si ello no se concreta, sus integrantes quedarían con una sensación de “tristeza”.