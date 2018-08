Larrañaga dijo que si no se aprueba su reforma, no habrá cambios hasta 2020

"O hay reforma constitucional o no va a haber instrumentos importantes para luchar contra la inseguridad hasta bastante entrado el año 2020”, dijo ayer el senador y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, en el acto de entrega de 10.039 firmas, recolectadas en San José, para la campaña Vivir sin Miedo. En rueda de prensa, el senador aseguró que, además de las 100.000 firmas que ya tienen, “hay 200.000 papeletas que están retornando”, con un número indeterminado de firmas. Para que la reforma sea sometida a plebiscito tiene que respaldarla 10% del padrón electoral, actualmente unas 269.000 firmas, antes de abril de 2019. La entrega de ayer fue hecha por el senador Carlos Camy (AN) en la sala Martín C Martínez del Palacio Legislativo. Larrañaga destacó que la cifra alcanzada en tres meses en San José supera el 10% del padrón del departamento.

Dijo que para solucionar los problemas de seguridad, hoy “la palabra, los instrumentos y los apoyos” los tiene el gobierno, pero “estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia”. Calificó a la campaña Vivir sin Miedo de “una especie de rebelión del ciudadano”, que va a tener que optar “entre vivir con miedo y vivir con paz”. Sostuvo que muchas veces la gente le reclamó hacer algo, y añadió: "No podemos seguir así; tenemos que decir basta, se terminó. Este es un tema que atraviesa a toda la sociedad, porque cuando la delincuencia golpea lo hace a la gente de todos los partidos”.

Camy aseguró que la reforma plantea “un camino viable” para mejorar la seguridad con “ideas específicas, necesarias y posibles de hacer”. Acerca de su departamento, sostuvo que está “azotado por las situaciones de inseguridad”, no sólo en la capital, sino también en “los pueblos y las zonas rurales, donde a diario suceden delitos con violencia”, algo que le provoca “una progresiva preocupación”. Agregó que el camino de la reforma se tomó después de que en el Parlamento se presentaran diez iniciativas concretas que no prosperaron. “No quisieron votarlas, por lo que no hay otro camino”, y muchos ciudadanos están haciendo uso de una “expresión democrática” para poder hacer “algo concreto con la lapicera y la credencial”, alegó.

Las cuatro propuestas de la reforma implican el levantamiento de la prohibición de hacer allanamientos nocturnos, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional integrada por militares.

Durante los dos días de este fin de semana, AN instalará 400 puestos de recolección de firmas en el interior y 100 en Montevideo.