Memorias del subsuelo

Este año, La Mostra, que es como se conoce al Festival Internacional de Cine de Venecia, contará con el protagonismo de José Mujica: fuera de competencia se presentará El Pepe, una vida suprema, el documental del cineasta serbio Emir Kusturica (Tiempo de gitanos, Underground), que se propone explorar cómo Mujica logró llegar a la presidencia; y en la sección oficial Horizontes competirá la nueva película del uruguayo Álvaro Brechner (que antes dirigió la maravillosa Mal día para pescar –2009–, basada en el cuento “Jacob y el otro”, de Juan Carlos Onetti, y Mr. Kaplan, de 2014), La noche de 12 años, inspirada en Memorias del calabozo (1987), el libro que recoge los testimonios de encierro de Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro durante su cautiverio en la última dictadura militar: Huidobro será interpretado por el actor uruguayo Alfonso Tort (25 watts, Mal día para pescar, Las olas); Mujica, por el español Antonio de la Torre (El día de la bestia, Muertos de risa), y Rosencof estará a cargo del argentino Chino Darín (El ángel, Historia de un clan), en una coproducción entre España, Uruguay (a cargo de la productora Salado), Argentina y Francia. Esta película, que retoma el ensayo secreto que se propuso ejercer el gobierno militar para intentar enloquecerlos, junto a la compleja batalla existencial a la que se enfrentaron los presos, llegará a los cines uruguayos el 20 de setiembre, y luego será exhibida en Netflix.

“La dieta me ayudó a conformar el personaje, porque me dificultaba trabajar la locura desde la ficción y encontrar una verdad”, dice Alfonso Tort a la diaria, al recordar el duro proceso por medio del cual bajó 18 kilos. Esta privación le generó mucha ansiedad y mal humor (algo que compartían con Chino Darín), y por eso, cuando le tocó rodar en Madrid, se pasó encerrado en su cuarto. “El simple hecho de pensar en comida y en querer alimentarte se relacionaba con el personaje y con mi realidad. Ahí descubrí que el hambre te puede acercar a la locura”, dice, y agrega que al rodaje lo vivió con mucha libertad, sobre todo porque Brechner habilitaba una “búsqueda interesante”, a veces desde el vacío y otras desde el silencio, a la vez que incorporaba ciertas cuestiones que no estaban incluidas en el guion, y que mantenían grados de realismo, o experimentación, que también se volvieron muy útiles. “Después de diez horas de rodaje, y de no comer, quedaba al límite, y hay cosas de las que no me acuerdo; terminaba mareado”, apunta.

Para terminar de dar forma a su interpretación de Huidobro, Tort se reunió con tupamaros, y leyó Memorias del calabozo. “De Huidobro leí todo lo que encontré, porque quería interiorizarme, pero nunca me propuse reproducirlo; me interesaba que estuviera presente a nivel inconsciente. Rosencof nos ofreció mucha información de lo que vivieron, de esa realidad. Pero en el rodaje todo cambia, el recuerdo también tiene su ficción, y la escena implicaba lo concreto de un encierro en un calabozo”, indica.

Adelanta que Brechner se propuso apelar a lo humano, ya que, si “realmente te interiorizás en la historia y podés acceder a lo político, lo demás son variantes de la locura de tres personas que estuvieron 12 años encerradas en un calabozo, más allá de ese contexto social y político, aunque, evidentemente, esto atraviese la historia. Creo que, como el documental El círculo [2008], también es una búsqueda de recursos de supervivencia”.

La grilla

Después de un largo recorrido –de 40 años– La Mostra exhibirá por primera vez la inacabada Al otro lado del viento (con John Huston, Robert Random y Peter Bogdanovich), la película que Orson Welles filmó entre 1972 y 1976, y, aunque no logró finalizarla, ahora será estrenada en cines por Netflix (los directivos de la plataforma, indignados con que Cannes los haya dejado al margen del festival, decidieron trasladar seis títulos a Venecia), que también estuvo a cargo de la producción, y que la sumará a su catálogo en noviembre. En su momento, el director de El ciudadano se propuso filmar, como si se tratara de un documental, el último día de un legendario cineasta de la vieja escuela hollywoodense, que, en medio del rodaje de una película que se convertirá en su testamento, se queda sin dinero y sin el actor protagónico, pero igual decide organizar una gran fiesta.

Hoy, el festival será inaugurado con El primer hombre, la nueva película de Damien Chazelle (La La Land) sobre la vida de Neil Armstrong, con la que se inicia una potente programación que, como ya es habitual, continuará con su énfasis en el cine latinoamericano: entre las numerosas producciones se exhibirán Roma, el nuevo film de Alfonso Cuarón (Y tu mamá también, Gravedad), con el que volvió a rodar en México, y que se estrenará, simultáneamente, en Netflix y salas de cine; Nuestro tiempo, del personalísimo –y también mexicano– Carlos Reygadas; y Argentina estará presente con tres producciones: La quietud, del notable Pablo Trapero, ambientada en una bucólica estancia familiar, Acusada, de Gonzalo Tobal, y Mi obra maestra, de Gastón Duprat. Entre los demás estrenos se encuentra el nuevo western de los hermanos Coen después de Temple de acero (2010), The Ballad of Buster Scruggs, mientras que el británico Mike Leigh dedicó su nueva obra a la masacre inglesa que en 1819 se dio en Peterloo (Manchester), cuando las fuerzas policiales mataron a 18 manifestantes. En la misma línea, pero más próxima en el tiempo –2011–, 22 July, del también británico Paul Greengrass, vuelve sobre el asesinato de 69 jóvenes en la isla noruega de Utoya.

Esta vez, el francés Olivier Assayas presentará una comedia sobre las relaciones de pareja (Doubles Vies), y el oscarizado cineasta húngaro Laszlo Nimes (El hijo de Saúl) regresará con Sunset, sobre la Budapest de principios del siglo XX. Además, integran la programación un referente del cine contemporáneo, el taiwanés Tsai Ming Liang (Your Face), y el israelí Amos Gitai, que estará presente con una comedia sobre la división de Jerusalén, A Tramway in Jerusalem, y con el documental A Letter to a Friend in Gaza, que aborda el conflicto en la Franja de Gaza a la vez que homenajea a Albert Camus.