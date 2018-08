Mujica renunció al Senado; silencio de la oposición generó malestar en el MPP

La renuncia del ex presidente José Mujica al Senado se pareció poco a su despedida de la Comisión de Hacienda de esa cámara, donde recibió un afectuoso saludo de los nacionalistas Luis Alberto Heber y Carlos Camy, y del colorado José Amorín. Ayer, en la sesión del plenario, fue homenajeado por diez legisladores, de los cuales nueve eran frenteamplistas. La excepción fue Pablo Mieres, del Partido Independiente: “Hemos tenido, tenemos y tendremos enormes diferencias políticas con Mujica, pero hay momentos en que hay que hacer un breve paréntesis en la lucha para saludar a nuestro adversario. Estas son las cosas que hay que destacar en nuestro sistema político y que creo que deben seguir caracterizándolo”. La decisión del resto de la oposición de no pronunciar un discurso de despedida, algo tradicional en estos casos, generó malestar en el oficialismo. Por ejemplo, el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, escribió en Twitter: “Los partidos acostumbran a despedir a quien se va pronunciando unas palabras. Pero esta vez sólo Mieres siguió la tradición. Pasa que no es fácil asumir que hay personas que quedan en el corazón de la gente mientras otras apenas figuran en versiones taquigráficas”

En su carta de renuncia, Mujica dijo que se alejaba del cargo por motivos “personales, diría ‘cansancio de viaje’”, y dejó claro que no le corresponde subsidio porque se trata de una renuncia voluntaria. Como era esperable, los legisladores frenteamplistas destacaron las cualidades del ex presidente, quien no estaba presente en la sala. “Un hombre idealista y realista. Un radical y dialogante. Un contradictorio y coherente. Un iracundo y equilibrado. Guerrillero y estadista”, arrancó la socialista Mónica Xavier. Luego siguió Ivonne Passada, del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector que Mujica lidera: “Pepe es un claro ejemplo a nivel mundial de cómo Uruguay maneja la democracia, por su pasado, por sus ideas y por el proceso político que tuvo Mujica”.

Rafael Michelini expresó “tristeza” por la renuncia. “Para muchos ha sido el diputado Mujica, el senador Mujica, el ministro Mujica o el presidente Mujica, para muchos de nosotros ha sido el Pepe. Es la imagen viva de que nos masacraron, de que no nos querían ver. Resurgió de las cenizas. Es uno de los constructores de la paz y la convivencia del país”. En cambio, Leonardo de León, de la 711, dijo que no se trataba de un momento de tristeza. “La renuncia le permitirá a Pepe rejuvenecer, disfrutar con su gente y volver a estar recorriendo el país”. El comunista Juan Castillo resaltó la decisión voluntaria de Mujica “de salir a hacer política fuera de este recinto”, en su “hábitat natural”.

En declaraciones a Telenoche, Mujica dijo que tenía ganas de renunciar “hace tiempo” y consideró que “los árboles viejos hacen demasiada sombra”. Según anunció, en los próximos días hará un “viajecito”. Además, adelantó que si le permiten elegir, le gustaría retirarse de la actividad política en la Cámara de Diputados. “Me gustaría irme en la cámara de los comunes, porque no soy otra cosa que eso, común, y no puedo renunciar a lo que soy”.