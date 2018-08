Partido Colorado anunció que no votará la creación de la Universidad de Educación

El miércoles, en Comisión de Educación y Cultura del Senado, el senador José Amorín anunció que el Partido Colorado (PC) no acompañará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea la Universidad de Educación (Uned) ni las modificaciones que propone el Frente Amplio (FA).

El proyecto establece a la Uned como un ente autónomo, con el objetivo de formar profesionales de la educación, que ofrecerá las carreras de grado que actualmente imparte el Consejo de Formación en Educación (CFE) –maestro, profesor, maestro técnico y educador social–, además de comenzar a brindar formación de posgrado y educación continua, una oferta que actualmente es limitada para los docentes.

Según explicó el senador colorado en comisión, la objeción más grande que tienen sobre el proyecto es que “lo que se pretende es cambiarle el nombre a las instituciones que hoy existen y sus gobernanzas”. Si bien consideró positivo que los docentes tengan un título universitario, con lo que podrían tener, a su vez, intercambios con otras universidades, Amorín reafirmó que “la sociedad tiene que estar integrada en el gobierno a través de personas designadas por el Poder Ejecutivo, con previa venia del Senado. Creemos que no tienen que ser solo representantes de las distintas corporaciones que tienen que ver con la universidad”.

En comisión, las senadoras frenteamplistas Ivonne Passada y Constanza Moreira preguntaron a Amorín si la negativa del PC estaba concentrada entorno a la forma de gobierno de la universidad o sobre todo el proyecto, y también si tenía propuestas de eventuales cambios a introducir en el texto, de forma de alcanzar un acuerdo. Pero el senador agregó que más allá de la forma de gobierno, tampoco votarían el resto del articulado, “pensamos que la oportunidad de tener una Universidad de la Educación es para hacer cambios profundos, para hacer una verdadera universidad, una cosa nueva. Sé y asumo que ello no es fácil, pero esto en realidad mantiene la estructura actual y lo que cambia es el gobierno y el título, el resto se mantiene bastante igual, sin cambios profundos”, explicó. Luego añadió: “Tendrán un título distinto, pero la formación no va a cambiar, porque va a seguir todo exactamente igual. Es más, todas las personas que están seguirán en sus cargos y no habrá concursos para hacer modificaciones importantes”.

Sobre las modificaciones que propuso el FA a la forma de gobierno –que apuntaban a reiterar, durante el período de transición, la forma de integración del directorio que recogió el voto de todos los partidos al crear la Universidad Tecnológica–, Amorín aseguró que su intención de que la “sociedad civil” esté representada en la Uned no es “por una vez, ni por dos años ni por tres, sino por siempre”. El senador explicó a la diaria que esa es la postura de todos los senadores colorados, incluido Pedro Bordaberry, si bien en el período anterior, su sector, Vamos Uruguay, acompañó al oficialismo con un proyecto similar.

Passada y Moreira esperan saber la postura del Partido Nacional, que en las últimas sesiones no ha concurrido a la comisión. “Es muy difícil discutir una ley desde el momento que no tenés una contrapropuesta”, explicó la senadora a la diaria, e informó que el lunes, en la reunión semanal de la bancada, plantearán el tema para analizar si existe un “plan b”. En comisión, Moreira comentó que si no se alcanzan los dos tercios necesarios para la creación del ente autónomo, “lo que le corresponde al Frente Amplio es encontrar qué es lo que se puede hacer con sus propias mayorías, manteniendo el espíritu del texto y tratando de no terminar este período de gobierno sin dar el carácter universitario a la titulación de maestros y profesores, que si bien no es el objetivo último, es uno de los principales”.

Passada apuntó que los legisladores de la oposición no sienten que el bloqueo a la creación de la Uned implique un costo político, ya que si bien participaron en la discusión los colectivos de estudiantes y docentes del CFE, no lo hicieron los sindicatos docentes. “Formación Docente sí participó, pero los docentes que ya están formados, para los que este ha sido un reclamo histórico, creo que están abocados a la Rendición de Cuentas. Quizá ahora las alarmas empiecen a sonar”, conjeturó.