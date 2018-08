Pastas rellenas y salsas

Entre el consumidor consciente y el bon vivant, quienes tengan afinidad con la cocina presten atención al ciclo de talleres que Florencia Curcio organiza en Sinergia Kitchen Studio (Víctor Haedo 2240). Por ejemplo, hoy mismo, de 19.00 a 23.00 habrá una introducción a las pastas caseras de la mano de Lucía Bonilla, cocinera y creadora de Pastificio. “El buen vivir sucede entre mesas y copas”, es el lema de la casa. Por eso las clases no son demostrativas, hay que meter manos en la masa. “La idea es que la gente pueda venir a hacer un taller con modalidad de educación no formal, que se tomen una copa, pasen un momento lindo y a su vez se vayan con herramientas. Que el conocimiento no quede en la órbita del cocinero”, apunta Curcio. Más datos: ks@sinergia.uy.