Premio a la innovación

Hacks Hackers es un movimiento global de periodistas y expertos en tecnología que se reúnen con el objetivo de repensar el futuro de las noticias y la información. A su vez, Hacks Hackers Buenos Aires (HHBA) organiza cada año la Media Party, que del miércoles al viernes de la semana pasada convocó en Buenos Aires a cientos de personas bajo la consigna de “Reiniciar el periodismo”.

En ese marco se otorgaron los premios de Innovación de la Media Party, y uno de ellos fue para la diaria, por su forma de sustentar el periodismo en una comunidad de conocimiento, en particular por la campaña Hagamos lo imposible. El jurado estuvo integrado por Aron Pilhofer, ex estratega digital del periódico británico The Guardian y del estadounidense The New York Times; Sue Valentine, manager del programa Opening Journalism de la Open Society Foundation; María Catalina Colmenares, directora del programa para América Latina del Media Development Investment Fund; Marcos Foglia, director de plataformas digitales de Artear (la compañía de medios televisivos del Grupo Clarín), y Guillermo Movia, de Hacks Hackers.

Entre los expertos internacionales que participaron en la Media Party se destacó Emily Goligoski, directora de investigación del proyecto Membership Puzzle Project, quien afirmó que a su entender “se rompió el contrato social entre el periodismo y su audiencia”, y que el camino de construcción de comunidades de lectores que sostengan el periodismo puede restaurar la confianza en los medios. Por su parte, Jeff Jarvis, profesor de la Universidad de Nueva York, afirmó que “el periodismo tiene que convocar a las comunidades a nuclearse alrededor de conversaciones civilizadas, informadas y productivas”.