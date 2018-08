Presentan hoy Ámbito Progresista, espacio de discusión “pluripartidario”

La presentación pública será hoy a las 14.00 y eligieron un lugar significativo: la sala Zelmar Michelini del Palacio Legislativo. En la redacción de la declaración constitutiva de Ámbito Progresista participaron Rafael Michelini, Dari Mendiondo, Alicia Esquivel, Glenda Rondán, Juan Raúl Ferreira, Amílcar Vasconcellos, Adolfo Drescher, Ismael Blanco y Alberto Roselli, entre otros.

“Es un espacio de diálogo de gente que proviene de diversos partidos políticos. No es una jugada electoral y no tiene aspiraciones partidarias. Es un espacio de diálogo y convergencia de gente que tiene muchas cosas en común, por ejemplo, la lucha contra la dictadura”, explicó a la diaria Mendiondo, ex edil capitalino del Nuevo Espacio.

En la mencionada declaración, que se leerá hoy, lo formulan así: “Nosotros, batllistas, blancos wilsonistas y frenteamplistas, gente de izquierda no sectorizada o independientes de banderas políticas diversas, con pasados diferentes y trayectorias muy disímiles, nos hemos encontrado inspirados siempre por lo colectivo, por lo público, con un denominador común en el accionar democrático que se enraíza con el ideario artiguista, en el que se forjó nuestra sociedad cosmopolita e interracial. Nos unen el amor a la libertad y la lucha contra la dictadura civil y militar que sufrimos”.

En otro pasaje del documento, señalan que uno de los desafíos del nuevo milenio es el de "afirmar la democracia" y "sostener las conquistas de nuestro pueblo" en materia de seguridad, empleo, educación, salud y vivienda. “Los orientales nos hemos destacado, en el transcurrir histórico, porque en el fragor de la lucha y la confrontación siempre encontramos la rendija de luz por donde ver el reencuentro, el diálogo y el entendimiento. La mejor defensa de la historia fue, es y será la memoria”, sostienen.

Según Mendiondo, otro vínculo es la convicción de que los problemas del país “se solucionan con medidas progresistas”. “No vamos a solucionar nada con las medidas restauradoras ni reaccionarias, y por eso nuestra definición es que acumulamos hacia un espacio progresista”, sostuvo.

Ámbito Progresista todavía no tiene sede; hasta ahora las discusiones han tenido lugar en domicilios particulares, explicó Mendiondo. Aunque las temáticas vinculadas a la defensa de los derechos humanos marcarán su impronta –sin ir más lejos, la declaración constitutiva lleva como título “Para que la memoria venza al olvido”–, también están previstas actividades sobre otras cuestiones. “Estamos pensando en hacer alguna conferencia sobre robótica y el empleo del futuro. Queremos que sea una usina de ideas sobre la temática de los derechos, pero en un sentido amplio”, agregó Mendiondo.