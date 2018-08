Presidente del FA de San José: “Nos comimos la pastilla” con el caso Bonnahón

El caso del ex secretario general de la Junta Departamental de San José, Alexis Bonnahón, ya llegó al Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), pero el Frente Amplio (FA) aún aguarda la decisión al respecto de la jueza Gladys Sena para tomar cartas en el asunto. Sena debe resolver si acepta o no el pedido de procesamiento que le planteó la fiscal Renée Primiceri por el delito de abuso de funciones, tanto para Bonnahón, secretario general de la Junta Departamental de San José de julio de 2013 a julio de 2014, como para Nelson Petre, presidente de ese organismo en el mismo período.

El presidente del FA de San José, Óscar López, dijo a la diaria que su fuerza política espera que la magistrada ratifique los procesamientos, y que han sido especialmente críticos con la decisión del intendente José Luis Falero de designar a Bonnahón como asesor de Ordenamiento Territorial. Según López, de confirmarse el procesamiento, el FA pedirá la renuncia del actual jerarca departamental.

Pero López no sólo cuestionó a Falero, sino que también hizo autocrítica acerca de la actuación de ediles frenteamplistas. “Nosotros mismos nos comimos la pastilla”, afirmó el dirigente, que integra el Partido Comunista del Uruguay. “Los compañeros dentro de la Comisión de Presupuesto no visualizaron el problema de las cosas que estaban pasando”, señaló. Esto, sin embargo, no era tarea fácil para los representantes del FA en la Junta, ya que en algunos de los casos en los que la comisión investigadora de ese organismo constató irregularidades, como en los de donaciones, se trataba de “algo que se venía haciendo de forma natural”. “Las donaciones sistemáticas desde la Junta siempre fueron así, pero también hubo otros gastos que no se condicen con la realidad”, sostuvo. Según López, Bonnahón y Petre utilizaban dinero de un rubro para gastos de otra índole, y eso terminó por entreverar el trabajo de los ediles, que “no se percataron de las anomalías, más allá de que es muy difícil constatarlas”.

“Nosotros como fuerza política nunca logramos constatar nada o visualizar nada para denunciarlo”, resumió. El presidente del FA reconoció también que fue el propio PN el que “hizo saltar” la situación, “por las diferencias entre la gente de [el ex intendente] Juan Chiruchi y la de Falero. Fueron ellos [los blancos] los que dijeron que se hacían las cosas mal”.

El lunes, el directorio del PN recibió una carta de Bonnahón en la que pedía ser recibido por la Comisión de Ética nacionalista para dar su versión sobre lo sucedido en el asunto. Según dijo a la diaria la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, en esa ocasión se dio ingreso a la carta y se la envió a la Comisión de Ética, tal como lo había solicitado el asesor departamental. En la misma línea, el diputado Jorge Gandini aseguró a este medio que el directorio de su partido no hizo una denuncia ante la Comisión de Ética, sino que simplemente dio trámite al pedido de Bonnahón, y que esto no incluye la situación de Petre, desvinculado actualmente de la actividad política.

No obstante, otros directores del PN entendieron que el pasaje a la Comisión de Ética implicó en los hechos que este órgano asesor analice todo el caso. Uno de los que interpretan esto es el senador Jorge Saravia: “El tema entero se mandó a la Comisión de Ética para que lo estudie y haga un informe al Directorio”, dijo a la diaria el lunes.