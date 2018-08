Robert Redford deja la actuación

Robert Redford confirmó ayer, en una entrevista con Entertainment Weekly, que, tal como había anunciado hace dos años, ya no actuará más. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir dirigiendo películas.

“Nunca digas nunca, pero he concluido que este es el fin para mí en cuanto a actuación [en referencia a la película The Old Man & the Gun (David Lowery, 2018)], y que después me voy a jubilar, porque he estado haciendo esto desde que tenía 21 años”, dijo.

En noviembre de 2016, recuerda la agencia de noticias Efe, Redford había dicho que se retiraría de la interpretación luego de terminar su participación en dos películas: Our Souls at Night (de Ritesh Batra, estrenada en Netflix el año pasado) y esta, que llegará a los cines de Estados Unidos el 28 de setiembre.

El actor, que cumplirá este mes 82 años, dejó abierta la puerta a seguir dirigiendo largometrajes.

Su última película como realizador fue Pacto de silencio (The Company You Keep, 2012), aunque en 2014 dirigió un segmento del documental Cathedrals of Culture.

Robert Redford fue uno de los dorados galanes del cine de Hollywood y alcanzó la cúspide de su fama como actor en películas como El gran Gatsby (1974) y Todos los hombres del presidente (1976), pero se ganó su lugar como director con Gente como uno (Ordinary People, 1980), que le valió un premio Oscar.

Promotor del cine independiente por intermedio del Instituto Sundance, Redford también recibió una estatuilla honorífica de la Academia de Hollywood en 2002.