Tenent se presentará a concurso de acreedores

Pollos Tenent, dedicada a la producción y comercialización de pollos y huevos, se presentará a concurso de acreedores, según informaron a la diaria façoneros que trabajan para esa empresa. Por otra fuente, si bien estos proveedores todavía tienen unos 100.000 pollos en sus galpones, ya casi no quedan aves para faenar en los depósitos de Tenent, que les debe a los façoneros el pago de “tres crianzas”, equivalente aproximado a “un año de atraso”.

Según los criadores de pollos, el consumo de carne de estos animales ha caído dos kilos per cápita, y esto se explica por la fuerte competencia generada por la carne de cerdo barata procedente de Brasil. La semana pasada, en el ciclo “Desayunos útiles”, de Somos Uruguay, esta situación fue señalada por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. El gobernante departamental dijo que la cadena avícola se ha visto afectada por el ingreso de carne porcina de Brasil “a muy bajo precio”, y que esto sucede debido a que “Europa no le compra [esa carne a Brasil] porque tiene anabólicos” a un nivel no permitido por sus normas sanitarias, pero que sí es aceptado por Uruguay.

Según explicó a la diaria Daniel Pereyra, integrante de la Cooperativa Nacional de Façoneros de Pollos Unidos, Brasil está comercializando en la región carne que estaba destinada a una exportación a la Unión Europea fallida, por debajo del costo de su producción. Esta situación afecta, por supuesto, a los proveedores locales de carne de cerdo, pero estos “están más acostumbrados” a enfrentar a la competencia brasileña, y además su producción “es reducida”. En cambio, la producción avícola no estaba preparada para lo que ocurre, y terminó viéndose especialmente perjudicada, porque en los últimos años el pollo se había transformado en una de las ofertas más accesibles de carne, por su precio relativamente bajo.

Otro façonero proveedor de Tenent dijo que además “esta es una empresa que ya se había presentado a concurso en otra ocasión”, y explicó que cuando “se deprime la venta de pollos y suben de precio los granos”, como sucede actualmente, “eso hace que haya que bajar de precio el pollo para que sea competitivo, y la ganancia disminuye. Una empresa que tiene mucho capital o que no depende sólo de la avicultura, como algunas avícolas que tienen inversiones, es otra cosa, puede sostenerse. Pero una empresa que viene remándola de otro concordato, no. La vez anterior perdieron la manzana de General Flores y Blandengues”, indicó.

Según averiguó la diaria, hay indicios de que otras avícolas están en una situación complicada, y la consecuencia es una afectación de la cadena de pagos en el sector. Representantes de los façoneros ya mantuvieron reuniones con las bancadas de diputados de Canelones de todos los partidos, y el tema es una preocupación de la intendencia canaria, como ya lo expresaron Orsi y el director de Desarrollo Rural de esa comuna, Matías Carámbula.