ADEOM paró porque no fue consultado por la Junta Departamental para el debate del presupuesto

Ayer, cerca de las 15.00, dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo cortaron la calle 25 de Mayo, a la altura de Juan Carlos Gómez, donde tiene su sede la Junta Departamental de Montevideo (JDM), que en sesión extraordinaria iba a tratar el Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas de la Intendencia de Montevideo (IM) de 2017, y el Proyecto de Modificación Presupuestal que regirá desde el 1º de enero de 2019. Frente a la puerta de la JDM, Valeria Ripoll, secretaria general del sindicato, dijo que la convocatoria fue imprevista, porque se habían enterado el día anterior de que se iba a tratar la modificación presupuestal y no fueron convocados para tener una reunión con la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, como había ocurrido en julio, para dar su opinión sobre el proyecto. Por ese motivo, ADEOM paralizó sus actividades desde ayer hasta hoy a las 12.00, hora en la que empezará una asamblea en el Palacio Peñarol para resolver la estrategia a seguir.

No obstante, Ripoll dijo que ayer, cerca del mediodía, representantes del gremio se reunieron con la bancada de ediles de Frente Amplio (FA), quienes les informaron cuáles habían sido los avances a raíz del encuentro de julio. Subrayó que finalmente no se creará la División de Sustentabilidad Ambiental, que ADEOM criticaba porque “se creaba el cargo de dirección política pero no la estructura”. Además, la sindicalista aseguró que los ediles del FA les plantearon el “compromiso” de que se seguirá discutiendo la posibilidad de presupuestar a los trabajadores de TV Ciudad, el Teatro Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, entre otros, algo que era uno de los reclamos del gremio. Según Ripoll, en esas unidades tienen trabajadores desde “hace muchos años, haciendo funciones que son permanentes, pero que la IM sigue encaprichada en no presupuestar”. Por último, la gremialista insistió en que están sorprendidos y molestos porque la JDM no escucha sus opiniones.

Por otro lado, el edil frenteamplista Claudio Visillac destacó ante la prensa que, al igual que en 2016, la IM en 2017 tuvo un saldo positivo de 778 millones de pesos, que permitirá “reasignar algunos recursos” y hacer una “inyección importante en gastos de funcionamiento e inversiones en áreas prioritarias”. “Estoy hablando de más de 1.600 millones de pesos que se van a inyectar en más de 110 obras en diferentes barrios de Montevideo”, subrayó. Además, destacó que por primera vez en 14 años la IM tiene un déficit acumulado de un dígito (9,7%) y por adelantado, ya que en realidad esa meta se había fijado para 2020. En cuanto a los reclamos de ADEOM, como el relacionado con el sector Fúnebre y Necrópolis,Visillac señaló que 25 obras que estaban programadas para 2020 en los cementerios se adelantarán para 2019, relacionadas con accesibilidad y reformas en los vestuarios y en cocinas, entre otras, “que mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores”. Por último, el edil oficialista dijo que la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda no tiene por qué recibir al sindicato, pero que lo hizo porque es “tradición” de la JDM.

A su vez, el edil nacionalista Diego Rodríguez dijo a la prensa que no acompañan el proyecto presupuestal de la IM porque esta vive “en una realidad totalmente paralela a lo que son los barrios de Montevideo”. Opinó que el presupuesto se debería enfocar en barrios como Manga, en donde “hace más de 30 años” les “prometen” saneamiento, pero sigue sin haberlo. Además, dijo que le llamaba la atención que, horas antes de comenzar la sesión, representantes de ADEOM se hubieran reunido con ediles del FA pero después no estuvieran en las barras “escuchando lo que se dice en sala”. “Se tira de la cuerdita pero cuando se tiene que estar, por ejemplo, para apoyar los reclamos de los trabajadores, no están. Entonces, ¿responden al oficialismo?”, preguntó Rodríguez.