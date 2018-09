Afirman que ya hay 120.000 firmas por reforma constitucional para prohibir impuestos a las jubilaciones

El 3 de julio de 2017 se presentó el Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución de la República (Modeco 67), que es el que establece el derecho a la jubilación e indica que “los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios”. El movimiento, que se presenta como “nacional”, “intergeneracional” y “sin filiación alguna de carácter político-partidario”, fue creado para “garantizar por la vía constitucional que las jubilaciones, pensiones y todo tipo de prestaciones de seguridad social no puedan ser gravadas con impuestos de ninguna naturaleza, salvo las obligaciones alimentarias, de salud o aquellas que el pasivo autorice de manera explícita”, según se señala en su sitio en internet. Para esto, Modeco 67 se embarcó en una campaña de recolección de firmas para plebiscitar un proyecto de reforma constitucional en el que se agrega un inciso al artículo 67, a fin de establecer que las jubilaciones no podrán ser gravadas. El movimiento expresa su rechazo al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), creado por la Ley 18.314 (de julio de 2008), porque entiende que fue el resultado “de haber querido cargar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas [IRPF] sobre las pasividades”.

A todo esto, hoy a las 16.30, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, el diputado colorado Tabaré Viera, líder de Espacio Abierto, entregará 9.000 firmas obtenidas por ese sector para apoyar la reforma constitucional. Viera dijo a la diaria que hace ya muchos meses que desde Modeco 67 le pidieron una reunión y le explicaron sus motivaciones, que le parecieron “sumamente justas”. “Decidí adherirme a la recolección de firmas porque me parece interesante esa propuesta de modificar ese artículo para hacer constitucional la prohibición de ponerles cualquier tipo de impuesto a las jubilaciones”, indicó Viera. Además, subrayó que, de lo contrario, “es evidente que con el reiterado déficit se sigue castigando a un sector que es el más vulnerable de la sociedad”. El legislador destacó que los jubilados no tienen “capacidad de presión” y de movilización como los trabajadores por medio de sus sindicatos, y que le parece “absolutamente injusto” que después de “una vida aportando” se les baje un salario “que ya de por sí es bajo”.

A su vez, Sergio D’Oliveira, integrante de Modeco 67, aseguró a la diaria que ya han reunido cerca de 120.000 firmas, y que esperan superar las 270.000 necesarias (el equivalente a 10% del padrón electoral) para tener “tranquilidad” por “los descartes que siempre hay”. Sobre la entrega de firmas de hoy a cargo de Viera, D’Oliveira dijo que se hará en el edificio anexo del Palacio Legislativo porque el movimiento no tiene local ni “un peso partido al medio”, y hace “todo a pulmón”, debido a lo cual “no hay tanta propaganda” sobre su recolección de firmas. Por último, señaló que durante 2017 la campaña estaba “medio tranquila”, pero que en lo que va de 2018 se puso “más movida” y el apoyo “ha cambiado sustancialmente”.

Entre los grupos que apoyan la campaña de Modeco 67 está Un Solo Uruguay, que también junta firmas desde hace cerca de un mes. Marcelo Nougué, integrante de ese grupo de “autoconvocados”, dijo a la diaria que apoyan la propuesta de reforma constitucional porque entienden que “poner un impuesto a una jubilación de por sí tiene serios visos de inconstitucionalidad”, ya que en realidad “se hace un impuesto a algo a lo que ya se le cobra impuesto en su momento” (en referencia al aporte de los trabajadores a la seguridad social). “La jubilación no deja de ser más que una devolución de los aportes correspondientes, entonces, se le está cobrando doble impuesto”, opinó Nougué. Por último, subrayó que “en este país se paga impuestos por todo, hasta por estar jubilado”.