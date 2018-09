Batllistas dilató la elección de su precandidato; se manejan los nombres de Viera y Hierro

“Decidimos no decidir ahora”, dijo a la diaria el diputado Tabaré Viera sobre la designación del precandidato a la presidencia por su sector, Batllistas, de cara a la interna del Partido Colorado (PC). En la agrupación se había manejado setiembre como el mes para tomar la decisión, pero la pospusieron porque, según Viera, todavía no sienten que sea tiempo de definirlo. El propio Viera es uno de los que suenan para la postulación, pero el diputado aclaró que en la interna de Batllistas no están considerando nombres y que él no se postuló ni nadie le pidió “autorización” para manejar su posible candidatura. “De verdad no queremos tratar el tema. La gente hace conjeturas y uno puede decir si le gusta más uno u otro, pero no lo estamos considerando. No hay internismo ni candidatitis, que es lo peor que le puede pasar a un grupo”, subrayó.

De todos modos, un dirigente del sector dijo a la diaria que es “natural” que se manejen los nombres de Viera y del ex vicepresidente Luis Hierro López como posibles candidatos, dado que son “las caras visibles” del grupo. Este dirigente también señaló que “mucha gente” le está pidiendo a Julio María Sanguinetti, líder del sector, que sea candidato (pese a que ya ha manifestado en incontables oportunidades que no lo será), y que eso “influye”, así como lo hacen las encuestas. Por ejemplo, la última de Factum, de principios de setiembre, señala que el PC subió a 12%, y según dijo Eduardo Bottinelli, director de la consultora, en el programa Fuentes confiables, de Radio Universal, es por el “efecto Sanguinetti”. A su vez, ayer la consultora Equipos publicó su última encuesta sobre preferencia “espontánea” de precandidatos, y en la interna colorada se impone Sanguinetti con 32%, un punto arriba de Pedro Bordaberry –quien hace un año y medio dijo que dejaba la política–.

Pese a que Batllistas es el único sector del PC que todavía no tiene precandidato (Ciudadanos va con Ernesto Talvi, Batllistas Orejanos con Fernando Amado, y Uruguay Batllista con José Amorín Batlle), Viera insistió en que no están apurados por elegirlo, ya que lo primero es seguir armando la estructura del sector y tener propuestas. Reiteró que el “claro líder” de Batllistas es Sanguinetti, quien será candidato a “la coalición de gobierno”, y acotó que si bien el veterano dirigente ha dicho que no se postulará otra vez a la presidencia, “en la interna es otra cosa”. “Va a encabezar nuestra lista al Senado, y seguramente va a ser la figura para la elección interna, pero no como candidato”, finalizó Viera.