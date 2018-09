Berlusconi evalúa volver a competir en elecciones

“Pienso acerca de presentarme a las [elecciones] europeas. Me lo piden todos. Y además, si queremos salvar Italia, debemos hacer las cosas bien”, dijo el ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi. El líder del partido derechista Forza Italia cuestionó a la alianza que gobierna su país, en particular al Movimiento 5 Estrellas, al que calificó de “enemigo de la libertad”.

El dirigente, de 81 años, puede competir en las elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2019, después de cumplir una condena a cinco años de inhabilitación.