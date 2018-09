Cónclave Martínez-Astori para evaluar coyuntura

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se reunieron ayer de tarde en la sede del MEF. Fue un encuentro mano a mano, y la conversación duró poco más de media hora. El principal tema de la agenda, según pudo saber la diaria, fue el catastro –la reunión, de hecho, fue coordinada para eso–, pero también conversaron sobre otros asuntos, como la coyuntura económica nacional y la situación financiera de la comuna capitalina.

El cónclave tuvo lugar en un momento de definiciones en la interna del Frente Amplio de cara a las internas de junio, pero no trascendió si el asunto fue explicitado por los jerarcas. Para su precandidatura presidencial, Martínez recibió el respaldo del Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, el Partido Obrero Revolucionario y el grupo PAIS. Astori, en tanto, no ha tomado una decisión respecto de su posible postulación; a mediados de julio, y en medio de un cruce con el ex presidente José Mujica por la filtración de conversaciones privadas, el ministro de Economía reiteró que no era conveniente adelantar la discusión sobre candidaturas. Ahora, sin embargo, los tiempos se acortan y se acerca la fecha del Plenario Nacional que habilitará las precandidaturas para el congreso de diciembre. El Frente Liber Seregni espera alguna señal más clara de Astori. En el Partido Demócrata Cristiano, integrante del bloque, hay una mayoría dispuesta a respaldar a Martínez, pero esperan una decisión del titular del MEF para formalizar su apoyo.