Críticas desde el FA a Mujica por decir que Manini Ríos “hizo lo que tenía que hacer”

El ex presidente José Mujica justificó el accionar del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien fue sancionado por el presidente Tabaré Vázquez con 30 días de arresto a rigor por cuestionar el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar y sugerir que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, mintió. “Si Manini no hace una gestualidad como la que hizo, pierde respeto y consideración con sus subalternos. [...] No olvidemos que en las Fuerzas Armadas también cada cual ocupa su rol, y Manini es el comandante. Si se hace el bobo queda como falto de carácter. Hizo lo que tenía que hacer”, declaró Mujica al semanario Búsqueda. De todos modos, respaldó la decisión de Vázquez de sancionarlo. “El presidente no tenía más remedio que tomar esa decisión. Cada cual es esclavo del papel que tiene que ocupar, y el presidente tiene como tarea encuadrar al comandante. Yo hubiera procedido similar a Vázquez si hubiera ocurrido durante mi gobierno”, afirmó.

Esta posición generó críticas de otros dirigentes del Frente Amplio. Uno de ellos, el socialista Daniel Daners, gerente nacional del Deporte, escribió en Twitter: “El presidente hizo lo que tenía que hacer. Manini Ríos no, entiendo que defender los corporativismos, priorizándolos al interés general, no es el camino para construir una sociedad mejor, más justa y democrática”.

El diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU) Gerardo Núñez dijo a la diaria que no comparte las afirmaciones de Mujica. “Respaldo absolutamente las actuaciones desarrolladas por el presidente y el ministro de Defensa Nacional, que han sido categóricos en manifestar que Manini violentó el reglamento del Ejército. Listo. No hizo lo que tenía que hacer. No tiene que opinar ni interferir en discusiones parlamentarias”, sostuvo el legislador.

En tanto, el senador Leonardo de León (Compromiso Frenteamplista), integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, dijo que si bien entiende el papel que quiso jugar Manini Ríos por su rol al frente del Ejército, no lo justifica. “Respaldamos totalmente la decisión del presidente de la República, lo que hizo es lo correcto. Entendemos el posicionamiento de liderazgo [de Manini Ríos], pero por encima está la Constitución”, expresó.

La difícil reforma

Mujica también opinó en declaraciones a Búsqueda sobre el asunto de fondo del caso Manini Ríos: la reforma de la Caja Militar. En este sentido, se alineó con la postura del diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, quien reclama que se modifiquen las bonificaciones para que cada cinco años de actividad los militares computen siete para el retiro. “En lugar de computar cada cinco años, seis, como se establece ahora, se debe computar siete por cinco. Sumar esa cantidad de años ampara y contempla a los soldados más jóvenes, que tienen una vida muy sacrificada y están por allá abajo. La bonificación esa que planteo ya la tienen varios gremios”, argumentó el ex presidente.

Esta idea es la misma que expresó Darío Pérez en una entrevista con Radio Carve, la semana pasada. No obstante, de hecho, los legisladores frenteamplistas todavía no conocen cuáles son las propuestas concretas de cambio que Pérez plantearía al proyecto, y le pidieron que las expresara por escrito.

El senador del PCU Juan Castillo dijo a la diaria esta semana que aceptar una bonificación de siete años por cada cinco supondría un cambio “notorio, muy de fondo”, y que tiene “un costo económico muy importante”. Asti lamentó que, “después de la profunda negociación” que se llevó a cabo para aprobar el proyecto en la Cámara de Senadores, Pérez vuelva a “tomar de rehén a la mayoría, que claramente se identificó con una solución de consenso”.