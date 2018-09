Diputados del FA aún no resolvieron sobre predios del dique Mauá

La Mesa Departamental del oficialismo en Montevideo manifestó el lunes la "inconveniencia" de enajenar los predios 7.751 y 6.177 del dique Mauá, ubicados en la rambla Sur, para la construcción de una terminal fluvio-marítima. También planteó “la necesidad” de ampliar “el debate” y profundizar el “diálogo con la sociedad civil”, al mismo tiempo que solicitó a la Mesa Política Nacional que se “expida” sobre el proyecto y comunique lo resuelto a la bancada de diputados del Frente Amplio (FA).

Según explicó a la diaria el presidente de la Mesa Departamental, el diputado Carlos Varela, la resolución, explicó, no apunta a “mandatar” a los diputados del FA, que tienen a estudio el proyecto de ley, sino que “simplemente” busca poner en común una “declaración que contempla todas las posiciones” de la Mesa Departamental. “Hubo un común acuerdo de que la resolución contemplara lo que la mayoría concordaba: no avanzar en un proceso de enajenación y tratar de recurrir, por ejemplo, a una concesión”, pero, en general, señaló, los integrantes de la Mesa Departamental oficialista no ven con malos ojos realizar un “proyecto fluvio-marítimo, porque el puerto de Montevideo está absolutamente congestionado”. Todas las coordinadoras votaron a favor de la resolución salvo los representantes del sector Nuevo Espacio, agregó. El diputado del Partido Socialista (PS) Roberto Chiazzaro dijo a la diaria que si bien la resolución no es vinculante, reafirma la idea que tienen algunos sectores, entre ellos, el PS, de que “este proyecto de enajenación no sería positivo”. Ayer la bancada del FA se reunió con un colectivo de vecinos de la rambla Sur y planean seguir reuniéndose con diversos actores antes de tomar una decisión. Sin embargo, antes de definir la posición de la bancada, Chiazzaro entiende que es conveniente que el privado que presentó la iniciativa al Poder Ejecutivo, en este caso Buquebus, presente a los parlamentarios las “características del emprendimiento”, así como los “estudios de impacto ambiental”. El diputado oficialista Felipe Carballo, que momentáneamente es coordinador de la bancada del FA, explicó a la diaria que la opinión de la Mesa Departamental de Montevideo no es vinculante y señaló que por el momento no evalúan solicitar esos estudios, porque eso no se encuentra en el proyecto de ley y, por tanto, “no está dentro de la discusión de la bancada”. Agregó que hay una decisión de “no avanzar hasta que estén claras todas las posturas” en el FA.