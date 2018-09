Ejército considera un error haber tocado la “Marcha de Tres Árboles” en la Rural

El cierre de la Expo Prado tuvo lugar en un clima aun más adverso para el gobierno que en años anteriores. Al tradicional discurso crítico pronunciado por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, se sumó la banda de la Escuela Militar, que ejecutó la “Marcha de Tres Árboles”, emblema del Partido Nacional (PN). En este contexto, hoy se reúne el Consejo de Ministros, y el presidente Tabaré Vázquez deberá evaluar si mantiene la confianza en el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo públicamente la semana pasada que a su entender Manini Ríos debió ser destituido. En el mismo sentido opinó el sábado el senador frenteamplista Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) en Twitter: “No tengo la más mínima duda [de] que el comandante Manini Ríos ha contribuido con sus actitudes a tensar de manera totalmente irresponsable la relación con el Ejército, lo sucedido hoy en el Prado entonando la Marcha de los Tres Árboles es una perla más. Su mandato no se sostiene más!!”. Algunas figuras frenteamplistas, como el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas Milton Romani, promueven una petición en internet para que Manini Ríos sea removido, por entender que “no es depositario de la confianza pública indispensable” para alguien a quien se le cede “el monopolio de las armas y la fuerza pública”. “La sujeción a la Constitución y al mando superior [presidente de la República actuando con sus ministros] es una regla fundamental para el funcionamiento sano de la democracia. Uruguay ha vivido la sedición militar, que desgraciadamente no ha sido totalmente desterrada, como se ve en las reiteradas actitudes y acciones de oficiales generales y oficiales jefes en retiro o en actividad", indica la petición.

La ocurrencia del sábado en la Expo Prado sorprendió a las autoridades del gobierno y de la ARU. Fuentes de la gremial rural dijeron a la diaria que les causó “sorpresa” la elección de la marcha y acotaron que se debió a “un militar que metió la pata”. De todos modos, comentaron que si el gobierno “se ocupara de los problemas del país como se ha ocupado de esto, estaría bárbaro”. En un tono similar declaró ayer el senador nacionalista Luis Lacalle Pou. “Seguramente debe haber sido inoportuno. Ahora, tenemos problemas bien importantes en el país como para buscar estos temas, sobre todo para dividir y mirar el pasado”, dijo a la prensa.

En cuanto al resto del espectro político, salvo algunos dirigentes del PN, como los senadores Luis Alberto Heber y Carol Aviaga, y el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, los demás que se expresaron cuestionaron lo sucedido. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo a El Observador que el cierre de la Expo Prado “tuvo un color político partidario mucho más fuerte y, además, un tono mucho más agresivo y menos conciliador”, y opinó que “entonar la ‘Marcha de Tres Árboles’ es politizar”. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, escribió ayer en Twitter que “la Marcha de los 3 árboles en la Expo Prado fue un exabrupto contra la institucionalidad”, y de forma similar se expresaron otros dirigentes del Frente Amplio, del Partido Colorado, de Unidad Popular y del Partido Independiente. El senador nacionalista Javier García, muy crítico del Poder Ejecutivo cuando este sancionó a Manini Ríos, en este caso opinó que la decisión de la banda militar fue “totalmente censurable”. “La marcha Tres Árboles es el himno del PN y no corresponde de ninguna manera que sea entonada en un desfile oficial por la banda militar. Lo condeno y rechazo”, afirmó en Twitter. Los jóvenes de la lista 250 del PN evaluaron que la ejecución de la marcha en la Expo Prado, en la actual coyuntura, “representa una evidente provocación al Poder Ejecutivo”. “Recordamos nuestro compromiso con las instituciones y repudiamos cualquier acto de provocación a las mismas”, afirmaron.

Hubo otros dirigentes del PN que no compartieron esta opinión. Botana hizo hincapié en que la marcha está autorizada. “Si la Marcha de los Tres Árboles es subversiva o prohibida por otra razón, es el gobierno el que la debió eliminar. Sancionar por la ejecución de música autorizada es de cabezas autoritarias”, opinó en Twitter. En tanto, Aviaga calificó lo sucedido de “hermoso” en un tuit, que luego borró, y Heber comentó en la misma red social que si el gobierno sigue así “van a tener que sancionar a todo el Uruguay, dentro de poco la vamos a cantar todos”.

Música, teniente

Todas las semanas, la inspección de las bandas militares, a cargo del teniente coronel Hugo Cotelo, recibe un informe de cada una de las bandas que detalla las marchas y otras piezas musicales que tienen previsto tocar en la semana, en distintos eventos. Cotelo es el responsable de autorizar la ejecución.

Las bandas de las Fuerzas Armadas tocan habitualmente la “Marcha de Tres Árboles”, dijo a la diaria el vocero del Ejército, Wilfredo Paiva. Destacó que se trata de una composición “antiquísima”, creada a fines del siglo XIX, que destaca “los logros de los soldados del gobierno” y que también es ejecutada por el Ejército argentino. “No hay nada establecido de que no se pueda tocar”, indicó. Hizo notar que las bandas militares tocan otras marchas que “podríamos decir que son coloradas”, como las marchas “General Fructuoso Rivera” y “Presidente Viera”, aunque admitió que la “Marcha de Tres Árboles” es “más conocida” porque el PN la adoptó como himno.

Charanga “Grito de Asencio”, el sábado, en la Rural del Prado.

El sábado, tras lo sucedido en la Expo Prado, el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, calificó de “imprudente” y “absolutamente inoportuna” la decisión de tocar esa pieza, y ordenó una “inmediata investigación”, informó un vocero de la cartera. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Marcelo Montaner, instruyó una investigación que aún no ha concluido y todavía no se decidió qué sanción se aplicaría en este caso. Paiva explicó que las autoridades del Ejército consideran que “se podía haber tocado otro tipo de marchas”, aunque se determinó que “no fue hecho adrede” ni con intenciones políticas. “Si bien no fue de mala fe, se podría haber obviado”, expresó.

Paiva dijo que no hay ningún antecedente de sanciones por ejecutar una marcha, de modo que es difícil especular sobre la magnitud que pueda tener un castigo.

Otras oposiciones

Por otra parte, el discurso de cierre de la Expo Prado del presidente de la ARU se centró en señalar los problemas de competitividad del país. Zerbino aseguró que hay un “atraso cambiario significativo” y concluyó que “el principal responsable es el gasto público”, que “vive de los impuestos” y que “ha pasado de 25% a 31% del Producto Interno Bruto entre 2004 y 2017”. “Es imperativo reducir el gasto público, ya que no se ahorró cuando el viento era de cola”, reclamó, y recibió una ovación de los asistentes.

Zerbino afirmó que la falta de avances en las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea constituye “una gran frustración para el sector agropecuario”, y por otra parte propuso “reformar el sistema educativo” y explicitó su apoyo al grupo Eduy21. Concluyó que “la situación del país está difícil” y que el agro “no admite más postergaciones”.

A su turno, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, comentó que comparte algunos de los diagnósticos de la gremial pero no otros. Dijo que es “cierto” que los costos del país “son altos”, pero destacó, por ejemplo, que se logró un cambio sustancial en materia de matriz energética. “Antes, los cortes de energía eran largos y la producción se resentía. [Hoy] podemos discutir el costo, pero no discutimos si hay o no hay [energía]; esa etapa la hemos superado”, destacó. El ministro enumeró las últimas medidas gubernamentales en beneficio de los productores agropecuarios. “Voluntad política tenemos, y medidas hemos tomado. Seguramente ustedes quieren más y necesitan más; hay que seguir trabajando”, sostuvo.