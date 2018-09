El oficialismo defiende la sanción a Manini Ríos y la oposición la cuestiona

Casi como un bloque homogéneo, los partidos Nacional, Colorado y De la Gente defendieron al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, luego de que fue sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus “conductas reiteradas” en apartamiento del numeral cuarto del artículo 77 de la Constitución, que le prohíbe cualquier acto de carácter político salvo el voto. En cambio, en el gabinete respaldaron la decisión del presidente Tabaré Vázquez.

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, expresó a la salida de una comparecencia a la Comisión de Defensa de Diputados que “hubo determinadas faltas de disciplina por parte del comandante en jefe del Ejército, y el Poder Ejecutivo tomó la resolución de aplicarle una sanción en consideración con el decreto 305 del año 2003, que establece las faltas militares”. “Se actuó según el reglamento de faltas porque se hicieron consideraciones reiteradas por un oficial de rango, cuando políticamente sólo tiene derecho al voto. En la vida militar, las faltas tienen una sanción de carácter disciplinario, y esta es una sanción de este tipo”, expresó el jerarca.

Concretamente, el numeral C del artículo 53 del Reglamento General del Servicio del Ejército tipifica como falta “pretender influir o intervenir, con prescindencia de las Autoridades Militares correspondientes, en el estudio y sanción de Proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos y todo tipo de decisiones a consideración de los Poderes del Estado". Asimismo, se condena “la murmuración sobre las disposiciones en vigencia, sobre la conducta de los Superiores, sobre necesidades o fatigas, así como toda manifestación de descontento que no sea realizada en forma franca y respetuosa al Superior, procurando el bien del servicio”. Manini Ríos, según sostuvo Menéndez, “ya fue notificado” de su sanción. De hecho, aseguró habérsela comunicado él mismo, de forma personal, “ayer, antes de que tuviera carácter público esta sanción”. “Vivimos en una democracia plena y en un Estado republicano, por lo que el comandante en jefe tendrá todas las garantías durante el proceso”, finalizó el ministro.

También el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se refirió al tema: no sólo defendió la sanción sino que además dijo que la apreciación que hizo Manini Ríos sobre la reforma de la llamada caja militar fue errónea. “La reforma podrá ser criticada por diversas razones, pero no incurre en esa desviación”, aseguró. Entre sus críticas al proyecto, Manini Ríos había dicho en una entrevista con Oceáno FM que, tras la reforma, quienes ingresaron con más de 26 años y hoy tienen menos de 15 años de servicio “ni siquiera van a tener derecho al retiro, porque los va a agarrar el retiro obligatorio a los 48 años de edad, sin haber computado los años mínimos que exige esa ley”. Astori aprovechó para advertir que el Estado no puede seguir asistiendo con 500 millones de dólares anuales a una caja con “inequidades y disparidades”.

Por su parte, el ex presidente del supremo tribunal militar, el general retirado Julio Halty, defendió la sanción en una entrevista realizada por Canal 12: “Los militares en actividad tienen constitucionalmente prohibida la intervención de cualquier forma en la vida política. Cuando va a plantear determinados temas a su superior inmediato, que es el ministro de Defensa en representación del Poder Ejecutivo, inevitablemente se cae en temas que pueden rozar lo político o directamente lo son. Pero una cosa es hacerlo con su superior inmediato en reserva y otra es hacerlo públicamente, que es lo que no puede hacer un militar en actividad”, explicó.

Sin medias tintas

La decisión del Ejecutivo recibió duras críticas de la oposición. El senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que si bien entiende que la sanción es legal, no le parece que “se haya faltado el respeto a la institucionalidad ni vulnerado una cadena de mando ni nada por el estilo”. Su par Jorge Larrañaga fue aun más lejos y anunció que su sector político pedirá que se revoque la sanción, según recogió Radio Uruguay.

El ex presidente Julio María Sanguinetti sostuvo en su cuenta de Twitter que “si un comandante no tiene la confianza del gobierno, [este] lo puede remover”, pero que “aplicarle 30 días de arresto a la máxima jerarquía del Ejército es simplemente un intento de humillación a las Fuerzas Armadas”. Por la misma vía, Edgardo Novick, principal figura del Partido de la Gente, se sumó a las críticas: “Manini Ríos fue arrestado por decir la verdad y defender a los más necesitados: los uruguayos que ganan menos y mayor carga horaria tienen. ¿Arrestamos a los que dicen la verdad y dejamos libres a los delincuentes?”.

En cambio, el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró que si bien la reflexión que hizo Manini Ríos es “correcta”, no tiene claro si correspondía que expresara públicamente su discrepancia.