Eligen delegados sociales para la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria

Hoy serán elegidos los dos delegados de organizaciones sociales “destacadas en la lucha por la memoria y los derechos humanos” que formarán parte de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, creada por la Ley 19.641 para dar cumplimiento a lo establecido por esa norma, que tiene por objeto “la declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente de la República Oriental del Uruguay”. La comisión dependerá de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y estará integrada además por Mariana Mota, que la presidirá como representante de ese organismo; Nicolás Pons, en nombre del Ministerio de Educación y Cultura; Gerardo Caetano, delegado de la Universidad de la República; Verónica Mazza, por la Administración Nacional de Educación Pública; y tres delegados de la Red Nacional de Sitios de la Memoria que aún no han sido nombrados. Todos permanecerán cinco años en los cargos. Ayer, la asociación de ex presos políticos Crysol informó que presentará su candidatura para integrar la comisión y que va a proponer a Ivonne Klinger como titular y a Baldemar Taroco como suplente alterno. También se presentaría un candidato proveniente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mota dijo a la diaria que hicieron la convocatoria porque la ley mandata a la INDDHH a organizar “una especie de encuentro o de asamblea para que en forma presencial se elijan los delegados”, pero que “los van a elegir las organizaciones”. Consultada acerca del mecanismo de la elección, la integrante del directorio de la INDDHH explicó que eso se va a decidir al comienzo de la asamblea de hoy, y que corresponde hacerlo a las organizaciones que se presenten. “Nosotros consideramos que no tenemos que intervenir en eso porque no lo dice la ley”, agregó.

Finalmente, sobre los delegados de la Red Nacional de Sitios de la Memoria, Mota dijo que serán elegidos después de que se conforme propiamente esa red, ya que lo que existe actualmente “es la Red pro sitios”, integrada por “organizaciones y personas en forma individual, una cosa muy variada”. “La ley establece la creación de la Red Nacional de Sitios, que es un organismo diferente con cometidos específicos, por lo cual ya hicimos una reunión con la Red pro sitios, y ellos vieron la necesidad de conformarse como red nacional única. Se está en ese proceso”, concluyó.