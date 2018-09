“En breve” oposición presentará recurso de inconstitucionalidad contra voto en el exterior

Como lo habían anunciado cuando se aprobó en el Senado la ley que habilita el voto en el exterior, el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI) presentarán, en conjunto, un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La semana pasada Pablo Abdala (PN), Ope Pasquet (PC) e Iván Posada (PI) se reunieron para encargar al estudio de abogados de Ruben Correa Freitas, profesor de Derecho Constitucional y ex senador colorado, un texto para presentar en la SCJ.

Abdala dijo ayer a la diaria que la presentación será a “muy breve plazo”, pero Posada aseguró que los tiempos dependerán de lo que les tome a los abogados preparar el escrito, y sobre esto coincidió Pasquet, quien señaló que la idea es presentar el recurso lo antes posible. Cuando esté pronta una primera versión del texto, será entregada a los legisladores, que harán consultas si lo consideran necesario.

Para los legisladores opositores, el artículo que va contra lo dispuesto en la Constitución es el primero, en el que se declara, “con carácter interpretativo”, que “residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. Pasquet opinó que “quiere ser una norma interpretativa” de la Constitución, para lo cual se requieren dos tercios del total de los componentes en cada una de las cámaras, pero “fue aprobada sólo con los votos del Frente Amplio”, y que la interpretación “tampoco se ajusta a la Constitución”, donde dice que los ciudadanos que estén en el extranjero se deben “inscribir en el registro cívico para ejercer sus derechos”.

El viernes 7 de agosto, cuando la ley fue aprobada en el Senado, Jorge Larrañaga (PN) adelantó que se plantearía su inconstitucionalidad y dijo que el texto es “un engendro y un mamarracho". A su vez, Pedro Bordaberry (PC) sostuvo que se trata de una reforma constitucional y no de una norma interpretativa, y que “una mayoría circunstancial ganada en una elección no puede pasar por encima de la Constitución”.

Abdala, uno de los secretarios del directorio del PN, dijo que ayer en ese órgano partidario hubo unanimidad en que los partidos interpongan el recurso, porque se comparte la convicción de que la ley es inconstitucional. El nacionalista acotó que, más allá de esto, en el PN pueden coexistir distintas “sensibilidades” acerca de “las distintas soluciones que pueda haber” para la cuestión del voto en el exterior, ya que el debate al respecto no es “en blanco y negro”.

La ley de voto en el extranjero no fue el único punto que el directorio del PN resolvió conversar con el resto de la oposición. Ayer Abdala pidió, en nombre de su sector –Alianza Nacional–, que se empiece a intercambiar con todos los partidos acerca del documento "Agenda para el progreso", cuya primera versión presentó Larrañaga y que luego fue tomado por el Centro de Estudios del PN para incluir la mirada de todos los sectores. Abdala sostuvo que en su sector creen que es hora de “pasar a los hechos” e iniciar las reuniones con el PC, el PI, Unidad Popular y el Partido de la Gente. “Esto no quiere decir que, de antemano, hagamos un acuerdo en tal o cual sentido: el propósito es llevar un documento que contiene definiciones, y después se verá lo que resulta de cada contacto”, dado que el propósito no es lograr propuestas comunes sino “intercambiar ideas” sobre los grandes temas, aclaró.

La presidenta del directorio del PN, Beatriz Argimón, coincidió en que la agenda es “una suerte de guía de temas a tratar”.