Equipo de Arim advierte por “denuncias falsas" que quitan el foco del “debate de ideas”

Ayer la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) difundió una resolución aprobada el lunes en su Consejo Federal en la que afirma que hay “graves contradicciones en la información existente de alcance público respecto a la formación académica del profesor Rodrigo Arim y los títulos que posee”. La declaración, promovida por el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE), señala que desde 2010 a la fecha, “en diferentes declaraciones” de Arim, “páginas institucionales tanto centrales como de la Facultad de Economía, firma de convenios, actas parlamentarias y municipales, y entrevistas, el profesor Rodrigo Arim aparece como ‘doctor’ y/o ‘magíster’”, pero “esos títulos no están acreditados” en sus currículos publicados por el Sistema Nacional de Investigaciones y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. “Ante resonados casos públicos y para ahorrarle a la Universidad una vergüenza, solicitamos al profesor Arim que declare públicamente cuáles son los títulos de posgrado que posee”, concluye.

Un comunicado del equipo de Arim, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA), lamentó que se hubieran difundido “denuncias falsas que quitan el foco del debate de ideas, de la ampliación de la calidad democrática de nuestra institución”. Respecto de lo planteado por la FEUU, asegura que Arim “aclaró en distintas instancias públicas, medios de prensa, así como en los órganos universitarios, que cursó estudios de posgrado sin finalizarlos” y llama “a la comunidad universitaria a defender el debate, la lealtad y la democracia institucional”. “Nadie puede callar ante estos atropellos, en tanto la defensa de la democracia universitaria es una tarea de todas y todos quienes la habitamos”, advierte.

Clima electoral

La FEUU resolvió por mayoría presentar el tema en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República, y ayer lo hicieron Andrés Fernández, del CEHCE, y Lucía Gutiérrez, del Centro de Estudiantes de Psicología. Plantearon casos en los que Arim fue presentado como doctor o magíster, e incluso comentaron entrevistas en las que aclaró que no tiene título de doctor. También dijeron que se presentó como cotutor de una estudiante de maestría, y alegaron que para desempeñar esa tarea se exige tener una maestría. María Simon, coordinadora de la Comisión Académica de Posgrados, aclaró luego que la ordenanza de posgrados no plantea ese requisito, sino el de ser grado 4 o 5.

El decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Marcelo Danza, les preguntó a los estudiantes si realmente tenían dudas, “porque acá dice que contestó más de una vez que no es doctor”. “Gran parte del sistema académico confunde al decano, a un grado 5, con un doctor, y suele pasar que nos pongan ese título. A veces da el tiempo de desmentir y a veces no”, opinó, y convocó “a que la universidad nos proteja” y se diseñen mecanismos “para que esto no pase más”. “Resulta que alguien empieza a rastrear y estos errores son culpa nuestra”, afirmó. Citando el caso de Raúl Sendic, manifestó que le preocupa que “entremos a jugar dentro, en el seno de la universidad, con esta situación”. “Entiendo que la pasión de la situación de la elección del rector y el involucramiento estudiantil pueda llevar a este tipo de planteos, pero me parece que hay cosas con las que la universidad no puede jugar”.

Tras algunas intervenciones, el rector Roberto Markarian, que busca su reelección, se retiró de la sesión, que quedó a cargo de Simon. La representante de la FCEA, Andrea Vigorito, explicó que en su facultad no hay dudas sobre la titulación de Arim: “Realizó estudios de maestría en [la Universidad Torcuato] Di Tella, en Argentina, y dio los exámenes para pasar al doctorado latinoamericano; hizo todos los cursos y después no terminó la tesis, volvió a Uruguay y siguió armando la tesis; no la terminó, entre otras cosas, porque asumió el decanato”. “Una discusión así genera dudas no sólo sobre las personas involucradas, sino también sobre el clima general y de la universidad”, lamentó.

El decano de Facultad de Ciencias, Juan Cristina, pidió que se discutieran “los temas que realmente importan”, y el de Humanidades, Álvaro Rico, cuestionó que se pidiera una aclaración pero se difundieran de antemano las dudas. Opinó que el CDC no debería pronunciarse sobre el tema, como no lo hizo semanas atrás ante “una denuncia que también provino de la FEUU, que también la propuso el consejero Fernández, y que refería a cuatro firmas de adhesión a una campaña, justamente también del profesor Arim”. Tras otras intervenciones, se dio el tema por suficientemente discutido sin tomar resolución. Simon comentó que Arim aclaró que no tiene posgrado y que “cada cual podrá formarse su idea” sobre el tema.