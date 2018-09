Ex diputada de Alianza Nacional se sumó al sector de Lacalle Pou

Sandra Etcheverry, diputada de Alianza Nacional (AN) entre 2005 y 2010 y ex ministra de la Corte Electoral, se sumó el domingo a la agrupación Todos, liderada por Luis Lacalle Pou.

Etcheverry dijo a la diaria que durante muchos años formó parte de AN pero decidió pasar a formar parte de las filas de Todos después de más de siete años alejada de la actividad orgánica partidaria, ya que al integrar la Corte Electoral quedó inhibida de incursionar en política por la Constitución de la República. “Ni siquiera he ido a actos de homenaje del partido”, ilustró. En 2017, cuando se retiró de la Corte Electoral se dedicó a su familia, y “hasta llegué a pensar en retomar la actividad privada” con un emprendimiento comercial, relató. Etcheverry comentó que una de las cosas que la llevaron a volver al ruedo político fueron las conversaciones que mantuvo con el actual senador de Todos Álvaro Delgado. “Pensaba que yo no podía estar ausente de la vida política”. La ex diputada calificó a Delgado de un amigo con el que siempre charló: “No me decía que tenía que volver con el grupo de Lacalle Pou”, pero decía que no podía estar lejos de la actividad política, ya que, aseguró, “es lo que me gusta hacer”.

“Yo [ahora] quería conversar directamente con Luis [Lacalle Pou]. Fuimos compañeros como diputados pero nunca habíamos conversado mucho porque las bancas estaban lejos, pero con Delgado siempre conversamos porque nos separaban dos o tres bancas”, recordó. Lo que finalmente la convenció fue una visita que le hizo el propio Lacalle Pou. “Me dio mucha alegría que, como compañero, se acercara a charlar conmigo”, dijo.

Etcheverry explicó que a Jorge Larrañaga (AN) ya le había dicho, hace más de un año, que se consideraba una nacionalista independiente y, a diferencia de lo que ocurrió con Lacalle Pou, sostuvo que en esta oportunidad no tuvo una charla con el líder de AN. Con respecto a las elecciones, aseguró que está convencida de que Lacalle Pou ganará las internas y “va a ser el candidato que le va a ganar al Frente Amplio”.