Gobierno no está en condiciones de contestar si en Venezuela hay crímenes de lesa humanidad

El ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, dijo ayer que Uruguay no fue consultado sobre la investigación que Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú pedirán hoy a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Ayer, después de la reunión de Consejo de Ministros, Bergamino sostuvo que, por lo que él sabe, los otros 27 estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos tampoco fueron avisados del pedido. “Mal podemos adherir a algo que sobre lo que no se nos consultó; nadie va a ningún lugar donde no es invitado”, declaró.

También ayer, el directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que pidió que el gobierno manifieste con “claridad” su condena a Venezuela. Sobre la actitud del Poder Ejecutivo, Bergamino afirmó que la postura es clara: “Nos duele lo que sucede, no nos gustan algunas cosas que están pasando, no estamos dispuestos a hostigar al país, tampoco aplaudir lo que allí sucede [...]. Decir que por esto Uruguay tiene una posición ambigua o cómplice es un exabrupto. La posición con relación a Venezuela es clara y firme, tal vez no sea demasiado rutilante o demasiado espectacular, pero en política hay que gobernar y no exhibirse”, sentenció.

El diplomático dijo que no está en condiciones de contestar si en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bergamino admitió que los intentos de diálogo en Venezuela no han prosperado pero aclaró que “hay que perseverar”. El jerarca dijo que la comunidad internacional tiene que “coadyuvar” a generar un clima de acuerdo, y “también Venezuela tiene que dejarse ayudar”, agregó.

Por otra parte, el vicecanciller anunció que Uruguay como presidente prótempore del Mercosur será sede de la reunión de diálogo entre China y el bloque. El encuentro se hará el jueves 18 de octubre en Montevideo. “Se analizará dónde estamos, hacia dónde caminar y cómo hacerlo para lograr objetivos”. Según comentó, el diálogo fue establecido en 1997 y, hasta 2005, se hicieron cinco reuniones, aunque después, “por distintas razones vinculadas a los socios del Mercosur, este mecanismo se desactivó”. A diferencia de las ediciones anteriores, en esta oportunidad las negociaciones serán entre los vicecancilleres, por lo cual concurrirá el primer viceministro de Relaciones Exteriores de China y sus contrapartes regionales, informó la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República.

Cambios en zonas francas

Además de Bergamino, participó en la conferencia de prensa el viceministro de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. El subsecretario informó que el Ejecutivo aprobó un decreto reglamentario que “profunda la modernización” del régimen de zonas francas. A partir de ahora los contratos para los usuarios de estas zonas tendrán “un límite temporal específico que podrá ser ampliado según el cumplimiento de los planes de negocios presentados”. Estos planes deben establecer la actividad que llevarán a cabo las empresas y el valor agregado que dejarán en el país. El decreto también permite a las zonas franjas que están fuera del área metropolitana tener actividades auxiliares en Montevideo. La condición es que se avise previamente a la Dirección General Impositiva y que tengan más trabajadores en las zonas donde están instaladas que en Montevideo.