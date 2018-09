Lacalle Pou dijo que un ajuste fiscal no sería “producente”

"Qué bien que estuvo", dijo un señor mayor sobre el discurso del ex diputado del Frente Amplio (FA) Gonzalo Mujica, ayer, en el acto en el que se oficializó su incorporación a la lista 404 del sector Aire Fresco (parte de Todos) del Partido Nacional (PN). Mujica ya se había incorporado a Todos en abril de este año y en su discurso aseguró que no quiere ganar las elecciones para que pierda el FA, porque no tiene “ningún rencor ni cuenta pendiente” con ese partido. En diciembre de 2016 votó la formación de una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela, lo que lo llevó al Tribunal de Conducta Política del FA, y luego el entonces diputado se declaró independiente y permaneció en su banca hasta setiembre de 2017. Ayer, antes de que hiciera uso de la palabra, transmitieron en pantalla gigante parte de su discurso el día que renunció a la cámara. Álvaro Delgado, principal referente de Aire Fresco, dijo que Mujica representa a un montón de desencantados, y que “cuando dio el voto para la investigadora se mantuvo firme, actuando de acuerdo a sus convicciones”.

Por su parte, Mujica sostuvo que en los tres últimos gobiernos se hicieron “cosas buenas”, como el aumento del presupuesto para la salud y la educación, y los Consejos de Salarios, pero que “el FA, como proyecto, se agotó”. “El país no resiste otro gobierno del FA”, que si gana las elecciones va a “hacer más de lo mismo”, aseguró.

El ex legislador también hizo una elíptica referencia a Raúl Sendic, al afirmar que “se acabó la idea de que las elecciones se ganan con una heladera”, y los presentes festejaron con aplausos y risas. Cuando Sendic era presidente de ANCAP (2010-2015), había dicho que el FA iba a ganar la intendencia de Montevideo hasta con una heladera de candidata.

"Se acabó la idea de que un país le tiene que pesar en los hombros menos a un presidente que una caña de pescar [...]. Doctor Vázquez, nosotros no le pedimos que haga la bandera, lo que le pedimos es que se ponga a gobernar de una vez por todas”, increpó.

Lacalle Pou destacó la incorporación de Mujica como una forma de “tender puentes”, y dijo que el PN va a “aprender mucho” del ex diputado. Sostuvo que el FA quiere mantenerse en el poder por el poder en sí mismo, mientras que los blancos ven al poder como un medio, y sentenció que “el mal manejo de las finanzas públicas no tiene arreglo”.

El precandidato acotó que está escuchando con “atención y preocupación” a los economistas que afirman que en el próximo gobierno se deberá hacer un ajuste fiscal. “Reitero: desde mi punto de vista la gente ya hizo el esfuerzo y el Estado lo tiene que hacer ahora”, aseveró.

Lacalle Pou opinó que la forma de estimular la economía es ayudar a que el sector privado pueda “soltar lastre”, mediante rebajas de las tarifas públicas y del precio de los combustibles, que “encarecen el transporte, la producción, la industria, los comestibles, el trabajo y a quien emprende”.

“Insistir con un ajuste va a generar efectos recesivos, porque la producción, el que emprende y produce, necesita tener aire, si no, vamos a depender de que suban los precios internacionales. No sólo creo que [un ajuste] es evitable, sino también que no es producente”, añadió.

Sobre la posibilidad de que más dirigentes de otros partidos se sumen al PN, Lacalle Pou sostuvo que no se trata de “un período de pases, como en la NBA”, y declinó hacer declaraciones sobre el ingreso de Juan Raúl Ferreira al FA.