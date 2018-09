Miranda ofreció a dos dirigentes ocupar la secretaría política del FA, pero no aceptaron

Ni bien se conoció la decisión del ex secretario político del Frente Amplio (FA), Gonzalo Reboledo, de abandonar su cargo para dedicarse a la campaña electoral, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, inició contactos con sectores y dirigentes para buscar un sucesor. Los intentos, por el momento, han sido infructuosos.

Según supo la diaria de fuentes frenteamplistas, Miranda ofreció al Movimiento de Participación Popular (MPP) ocupar el cargo. En particular, quería que estuviera en ese lugar el ex senador Ernesto Agazzi. Fuentes del MPP explicaron que en el sector se entendió que no era adecuado asumir ese lugar, porque el MPP ya participa en otros lugares de la estructura orgánica, y porque entienden que el secretario político debe formar parte del equipo de Miranda. "Si no, la conducción queda muy partidizada”, alegó una fuente del MPP. Además, Agazzi será una figura central de la campaña del sector, y ocupar la secretaría política le quitaría tiempo para dedicarse a eso.

Miranda también le propuso a Marcelo Melo, dirigente de la Vertiente Artiguista (VA), que lo acompañara en la secretaría política. Se trató de “contactos informales”, no fue una propuesta formal al sector, aclaró una fuente de la VA. Melo declinó asumir el cargo porque entendió que, como responsable de organización de su sector, era importante que se mantuviera allí de cara a la campaña electoral.