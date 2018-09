Movus denunció que el comité creado la semana pasada para la Iniciativa del Río Negro ya había sido creado en 2011

Con el fin de cumplir con lo acordado en las negociaciones con la empresa finlandesa UPM, el Poder Ejecutivo firmó la semana pasada el decreto 414/2018, que creó la Iniciativa del Río Negro, la primera etapa del Plan de la Cuenca del Río Negro. El decreto, además, establece la creación de un Comité de Coordinación Ejecutivo, integrado por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), de Industria, Energía y Minería, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, encargado de elaborar los lineamientos de esta iniciativa e implementarla.

El Movimiento Uruguay Sustentable (Movus) denunció ayer en un comunicado que el organismo creado la semana pasada mediante ese decreto ya había sido creado el 24 de enero de 2011, con la resolución 026/2011. En aquel momento se lo denominó “Grupo de Coordinación Interministerial para la cuenca del Río Negro”, pero estaba integrado por los mismos ministerios y tenía el fin de “establecer políticas generales para una gestión equitativa, eficiente y sustentable de los recursos hídricos”, así como definir “la conformación de la Comisión de Cuenca del Río Negro”. Según sostiene el Movus, el objetivo de aquel grupo es “casi idéntico” al que establece el nuevo decreto para el Comité de Coordinación Ejecutivo. Además, los activistas por el ambiente cuestionan que la “única respuesta del Estado a los graves problemas de contaminación” de los ríos y arroyos sea “generar una y otra vez institucionalidades paralelas”. Y agregan: “Nos preguntamos entonces cuándo se tomarán medidas reales para reducir la contaminación de la cuenca del río Negro”.

En diálogo con la diaria, Víctor Bacchetta, integrante del movimiento, sostuvo que el decreto actual es “prácticamente igual” a la resolución impulsada en 2011. En su opinión, esto es un problema derivado de que la “institucionalidad” se “fue degradando”, por medio de la ley de Política Nacional del Agua, cuando “se les sacó a las comisiones de cuencas y acuíferos su poder vinculante”, y quedaron sólo con “funciones asesoras”. Eso determina, en su opinión, que estas comisiones no hagan “una gestión eficiente respecto de los fines que originalmente tenían”. Bacchetta agregó que por ese motivo se crean estos “organismos paralelos”, pese a que ya existen, según dispone la legislación vigente, las comisiones de cuenca y los consejos regionales, que tienen el propósito de “hacerse cargo de la contaminación ambiental y de los ríos”. Como esto no sucede, agregó, “se crean organismos por decreto. Esta comisión se creó en 2011 y no pasó nada; ahora se recrea el mismo organismo”.

la diaria consultó sobre la cuestión al subsecretario del MVOTMA, Jorge Rucks. Este respondió que no tenía “presente” aquella resolución de 2011, pero que buscaría información al respecto. También fueron consultados por este medio el ex titular del ministerio Francisco Beltrame, el ex subsecretario Jorge Patrone y el ex director general de Secretaría Gerardo Siri, pero ninguno de ellos recordaba la creación del Grupo de Coordinación Interministerial para la Cuenca del Río Negro hace siete años, ni la resolución correspondiente.

De todas formas, Rucks puntualizó que la iniciativa actual “obedece a una situación concreta”, que surge de la negociación con UPM, en la que se apunta a “disminuir las causas que generan contaminación del río Negro”, y agregó que por ese motivo el reciente decreto “es muy específico” de la coyuntura actual. Sobre las medidas adoptadas en estos años para mitigar la contaminación del río, el subsecretario explicó que desde 2009 se han llevado a cabo monitoreos con “capacidades” de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), pero también con “información de los monitoreos que hacen otras instituciones, por ejemplo UTE, y a través de acuerdos con la academia para hacer estudios específicos y poder detectar las causas y orígenes de la contaminación”. Apuntó que “toda esa información, hasta el momento, no se ha constituido dentro de un plan que ataque las causas de la contaminación”, y que “eso es lo que se pretende hacer, justamente, a partir de ahora”, y añadió que los estudios que se han hecho “constituyen la base para elaborar el plan, que es una de las cosas que se plantean en el decreto”. Agregó que el “plan de la cuenca de río Negro, dentro de tres meses, se va a poner a consideración de la Comisión de la Cuenca y, sobre esa base, se va a empezar a trabajar”.

Bacchetta sostuvo que la Dinama “no sólo ha hecho registros de la contaminación, sino que también tiene un diagnóstico”, y comentó: “Si se sabe cuáles son las causas, ¿por qué no se resuelven?”. En el comunicado, el Movus cuestiona que “se recreó un organismo que ya existía y, una vez más, se formaliza una institucionalidad que elude la participación social prevista en la legislación vigente”. Rucks sostuvo, sin embargo, que el decreto prevé la creación de la Comisión de la Cuenca del Río Negro, que se encargará de proponer ajustes y soluciones a la Iniciativa del Río Negro, y estará integrada por las organizaciones del Estado y de la sociedad civil, las organizaciones de los usuarios del agua y los gobiernos departamentales. “O sea que la sociedad civil va a tener participación en el proceso”, aseguró.