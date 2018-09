No hay acuerdo con Darío Pérez sobre caja militar

La bancada del Frente Amplio (FA) se reunió anoche para tomar una decisión sobre lo conversado durante la tarde con el diputado de la Liga Federal (LF), Darío Pérez, quien había manifestado hace unas semanas que no apoyaría el proyecto de reforma de la Caja Militar a menos que se modificara.

Los demás diputados le plantearon que estaban dispuestos a acordar algunos cambios, pero sólo en los puntos planteados originalmente por Pérez. En particular, había disposición para buscar soluciones para los soldados que ingresen con extraedad al Ejército y no lleguen a completar los años requeridos para la causal jubilatoria, y también para modificar lo referido a pensiones para los viudos o viudas de personal fallecido en actos de servicio.

Según dijo el coordinador de la bancada oficialista, Felipe Carballo, Pérez insiste en que no acompañará la reforma si no se aceptan todos los cambios que él propone actualmente. Por lo tanto, si bien la mayoría de los diputados del FA seguirá conversando con la LF, el oficialismo también comenzará a reunirse con todos los sectores de la oposición, en busca del voto faltante para que se apruebe el proyecto. El diputado Alejandro Zavala, del sector Ir, dijo que la bancada resolvió además no aceptar el planteo de Pérez de postergar aun más la entrada en vigencia de la reforma. En ese sentido, Zavala advirtió que si se volviera a debatir sobre esta cuestión su sector volvería a poner sobre la mesa la discusión de la edad o los topes jubilatorios. “Si vamos a reabrir la discusión, queremos discutir por qué los soldados se tienen que jubilar con 48 años y los obreros de la construcción con 60”.

En paralelo, hoy se comenzará a tratar el proyecto en la Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Asistirán, para presentarlo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.