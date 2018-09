Organizaciones de la sociedad civil reclaman pronta designación de los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual

La negociación para elegir a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) está estancada. La Coalición por una Comunicación Democrática y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay publicaron el martes un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la lentitud para elegir a los integrantes del organismo y recalcaron que el CCA es el organismo encargado de hacer cumplir la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en diciembre de 2014, que, desde entonces, se encuentra “casi sin aplicación”.

En diálogo con la diaria, el director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Daniel Lema, uno de los candidatos elegidos por el oficialismo, explicó que desde la coalición ven que “pasan las semanas” y el tema “no avanza”, por lo que decidieron publicar el comunicado y hacérselo llegar a los legisladores de todos los partidos y al presidente de la República. El objetivo, agregó, es volver a instalar la discusión en la agenda para que se tome una decisión antes de fin de año. El director de Cainfo agregó que el “camino ideal” sería que el Poder Ejecutivo designara al presidente del organismo, porque eso sería una “señal” para el sistema político y también porque, “a este ritmo”, el presidente va a tener poco tiempo para poner en marcha el CCA, ya que la ley establece que “permanecerá en su cargo hasta el cese del mandato del presidente de la República que lo designó”. Con esta iniciativa, agregó Lema, el Poder Ejecutivo le daría potestad al consejo para comenzar a hacer funcionar la ley. De hecho, señaló que existen varias iniciativas en el Parlamento que le dan funciones al CCA, por ejemplo, la de la publicidad oficial.

La discusión parlamentaria quedó suspendida luego de que la oposición se retirara de sala y dejara sin cuórum a la Asamblea General del 6 de junio, que tenía como objetivo elegir a cuatro de los cinco integrantes del CCA. Tras esa instancia, el oficialismo manifestó que estaba dispuesto a negociar una alternativa: que la oposición elija dos de los cinco nombres. La propuesta inicial, aprobada por la comisión especial parlamentaria, sólo con votos del Frente Amplio, fue aprobar un listado de cinco personas: los docentes universitarios Gabriel Kaplún y Virginia Martínez, también ex directora de Televisión Nacional Uruguay, el ex presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública David Javier Bonilla, y Lema.

La senadora oficialista Mónica Xavier dijo a la diaria que no se pudo concretar la primera votación en la Asamblea General, que requiere dos tercios de los votos de sus integrantes, porque la oposición se retiró de sala y, en este momento, no se puede retomar la votación porque la “oposición sabe que si no ingresa con un número suficiente de legisladores, aunque no voten la iniciativa, tienen trabado el procedimiento”. Recalcó que el oficialismo les ha comunicado a los integrantes del Partido Nacional (PN) “hace varias semanas, que hay voluntad de negociar y volver a sentarnos para definir los nombres, pero no hemos obtenido respuesta”.

El legislador blanco Álvaro Delgado dijo al portal Sala de redacción que el PN quiere discutir una nueva lista de integrantes al CCA. Según agregó en diálogo con la diaria, el oficialismo no les hizo llegar ninguna propuesta y se encuentran esperando una alternativa que “tenga equilibrios, nombres que tengan consenso, algo que hoy no tienen”.