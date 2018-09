PCU proclamó a Andrade como precandidato

Ayer, el Comité Central del Partido Comunista (PCU) resolvió confirmar a Óscar Andrade como precandidato a la Presidencia de la República. Se convierte así en el tercer nombre que algún sector del Frente Amplio (FA) propone oficialmente –Daniel Martínez y Carolina Cosse son los otros dos–. El secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo a la diaria que varios sectores independientes y organizaciones de base les plantearon la posible precandidatura de Andrade y que, luego de mantener entrevistas con todos los posibles precandidatos anunciados hasta este momento, analizaron y valoraron “la coyuntura y lo que está pasando en la región”. “En todo ese cuadro, y con el objetivo del triunfo del FA en las elecciones de octubre [de 2019], entendimos que el nombre de Andrade puede aportar, ayudar y sumar. Para eso lo vamos a proponer, y ahora empezaremos a discutir orgánicamente dentro del FA, con los demás sectores, a ver qué es lo que piensan los frenteamplistas”, señaló Castillo.

El senador agregó que, dadas las diversas opiniones que se escucharon ayer en el Comité Central de su partido, tienen una expectativa positiva sobre la aceptación de la candidatura de Andrade, ya que puede “aportar de verdad”. No obstante, subrayó que la prioridad es ganar las próximas elecciones, no que Andrade pueda ser presidente. Agregó que es un nombre concreto que agregan a la lista y que, mientras tanto, se debe “redoblar todavía más” el esfuerzo y el trabajo para confeccionar el programa de gobierno. Subrayó además que son cuidadosos, ya que con la propuesta de Andrade no pretenden decir que sea mejor candidato que los demás. “Nosotros vamos a estar generando todas las condiciones, a ver si el congreso [de diciembre] logra una fórmula de consenso. Capaz que logramos una fórmula, un candidato único, y listo, ya no discutimos más”, señaló. Añadió que, hasta este momento, Andrade es “el primer candidato propuesto orgánicamente”, ya que Martínez, que fue propuesto por el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, entre otros sectores, “todavía está evaluando si acepta”. “Acá no hay evaluación, él [Andrade] aceptó”, enfatizó.

Oscar Andrade.

El diputado comunista Gerardo Núñez dijo a la diaria que Andrade sintetiza muchas ideas, de cambio, justicia social y renovación, que marcan un énfasis “muy importante desde el punto de vista programático”. “Para ganar el cuarto gobierno, precisamos dar señales muy importantes, de realizaciones programáticas en lo inmediato, pero también de la necesidad de aportar una sensibilidad de izquierda, que está bien reflejada por Andrade”, subrayó. Por último, dijo que la elección de 2019 es la más difícil que le tocará al FA, en un escenario “en el que la derecha viene por todo, como lo está demostrando en la región”. “En Uruguay tenemos que redoblarle la apuesta y, lejos de recular un milímetro, tenemos que seguir proponiéndonos avanzar en más derechos y más conquistas para el pueblo”, finalizó.

Candidatos con Casa Grande En este contexto de definiciones, la senadora Constanza Moreira dijo a _la diaria_ que la Coordinación Nacional de Casa Grande recibirá el sábado a los cuatro posibles precandidatos hasta el momento –Daniel Martínez, Carolina Cosse, Ernesto Murro y Oscar Andrade– y, en octubre, en una Asamblea Nacional, definirá a quién apoya.

Rumbo con Cosse El sábado, el sector del FA Rumbo de Izquierda, cuyo principal referente es el senador Marcos Otheguy, emitió un documento en el que declara su apoyo a la precandidatura de Carolina Cosse. El texto señala que, a meses de iniciarse el proceso electoral, “la coyuntura mundial y regional determina un conjunto relevante de desafíos”. “En lo interno, la oposición política nunca abandonó la campaña electoral, sus precandidatos y estrategia están definidos basados en radicalizar el ataque al gobierno sin explicitar un programa creíble para el Uruguay del futuro”, dice el sector. En este contexto, el grupo subraya la “necesidad de una renovación programática y generacional”, y la importancia de “concretar un escenario de múltiples candidaturas que reflejen la diversidad y riqueza de las distintas sensibilidades nucleadas en nuestra fuerza política”. “Establecemos con absoluta convicción que quien mejor expresa para nuestro sector los postulados de renovación programática y generacional es Carolina Cosse”, sostiene la declaración. El sector argumenta su elección “por su formación, su trayectoria en lugares de gestión de altísima relevancia” y “su perfil dialoguista y unitario”. “Por último, pero no menos importante que lo anterior, entendemos que llegó el momento para Uruguay y nuestra fuerza política de poner una mujer al Frente”, finaliza el comunicado.

