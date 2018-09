PI llama a construir acuerdos con “progresistas” que estén “indignados con las viejas prácticas políticas”

En una declaración aprobada por su Consejo Federal el sábado, el Partido Independiente (PI) llamó a “todos aquellos que se sienten progresistas” y que están “indignados con las viejas prácticas políticas y los relatos superficiales que siempre surgen del poder, a generar el cambio bajo un gran espacio político” y mediante “acuerdos esenciales”, para salvar “todo aquello bien hecho” pero además lograr “remover los impedimentos graves que hoy tenemos por delante”. El partido resaltó su “honda preocupación” ante la “falta de avances del país en las áreas más sensibles para la sociedad”, y sostuvo que si bien ha sido “duro y crítico con este gobierno”, también “ha sabido respaldar los aspectos positivos para el país de algunas políticas sectoriales, desmarcándose de un estilo opositor que privilegia el posicionamiento partidario por encima del interés nacional”.

A principios de mes, el líder del PI, el senador Pablo Mieres, reconoció a la diaria que había mantenido contactos con el diputado colorado Fernando Amado por un “posible acuerdo” sobre eventuales coincidencias “desde el punto de vista ideológico y programático”, y admitió que existían “coincidencias de pensamiento”, algo que es una “cosa notoria desde hace un tiempo”. El PI viene insistiendo con la conformación de este espacio desde hace mucho tiempo, y ha mantenido reuniones con dirigentes colorados, blancos y frenteamplistas, pero hasta ahora no ha logrado concretar ningún acuerdo extrapartidario.

En tanto, el ex dirigente frenteamplista Esteban Valenti, que ya ha confirmado la creación de un sector político por fuera del Frente Amplio, dijo en una entrevista con Uypress que si bien el PI tiene la “ventaja” de no haber estado “comprometido con ninguno de los procesos de inmoralidades”, lo ve “demasiado pegado al resto de la oposición”, de la que él se siente “muy distante”. “Pero cuando se hace política, no se puede pretender el monopolio de la pureza y del acierto, hay que buscar construir alternativas”, remató.