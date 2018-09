Reclaman más recursos para implementar ley de violencia

La bancada de senadores del Partido Nacional (PN) se reunirá el lunes para estudiar una propuesta de reasignación de recursos en la Rendición de Cuentas, a fin de que el Poder Judicial (PJ) pueda terminar de implementar la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (19.580). Álvaro Delgado (PN) dijo a la diaria que las autoridades del PJ sostuvieron en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que “si no hay presupuesto, se votó una ley que no pueden aplicar y no hay plan B”.

“La Fiscalía pidió 400 millones de pesos adicionales, más 300 millones para implementar el programa de violencia de género, y le van a dar 80 millones de pesos en todo concepto”, sostuvo.

El senador dijo que, a pesar de que en este proyecto de Rendición de Cuentas el Ministerio del Interior prevé contratar 120 becarios para recibir las denuncias, “después va a ser difícil procesarlas”.

Desde el Frente Amplio (FA), el senador Charles Carrera dijo a la diaria que ya se hizo un esfuerzo “muy grande”. “Le dimos casi 50 millones de dólares al PJ para hacer frente a los acuerdos salariales, eso llevó un montón de recursos”, señaló. Consideró “muy importante” la asignación de recursos para cumplir algunas disposiciones de la ley, como la compra de tobilleras y la política de vivienda para las víctimas de violencia de género. A pesar de que no pudo confirmar que el FA vaya a acordar una reasignación, admitió que hay legisladores preocupados.

Ayer, después de comparecer ante la comisión, Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo en rueda de prensa que las sedes de violencia de género están “absolutamente desbordadas”, y que el PJ brinda “un muy mal servicio”, ya que se deberían estar tramitando más denuncias. Chediak explicó que la Corte prevé transformar 26 juzgados “a los efectos de contribuir en 64% del costo de implementación de la ley”, y que para el resto deberán crearse 12 cargos nuevos en Montevideo.