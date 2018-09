Solidez de los murales

Las paredes del túnel de la avenida 8 de Octubre y los muros que rodean el Espacio de Arte Contemporáneo (ex Cárcel de Miguelete) fueron intervenidos entre el sábado y ayer por tres colectivos de artistas provenientes de Alemania, Francia y Uruguay. El bicentenario del nacimiento de Karl Marx (Tréveris, 1818) fue la razón por la que el Goethe Institut, la Embajada de Francia y la Intendencia de Montevideo, con el apoyo del Municipio B, la Universidad de la República y del Instituto Nacional de la Juventud (Inju) organizaron el ciclo Después de Marx, que interroga la obra del filósofo y economista alemán desde perspectivas artísticas y académicas nacionales y del exterior. Lo más visible de la convocatoria fue el trabajo que hicieron Various&Gould (Alemania), Vince (Francia) y Min8 (grafitera y docente uruguaya) con pinturas en varios muros de la capital que apuntan a responder: “¿Y después de Marx?”.

Los berlineses Various&Gould, que trabajan juntos en serigrafía y collage desde 2005, suelen dotar a su obra en el espacio público de una mirada lúdica, con asociaciones de estilos, aunque los temas sean trabajo, migración, género, globalización, religión o crisis financiera. Esta no es la primera vez que le ponen color al autor de El capital. En el marco de su proyecto “Skin Cities” intervinieron el monumento a Marx y Engels ubicado en el centro de Berlín. En la intervención que dejaron en Montevideo se aprecia la referencia al gasómetro ubicado en la rambla. Primero dibujaron con tiza, luego utilizaron pintura de pared y, finalmente, una plantilla/estampa. La pintura final se superpone a la gráfica ya existente en el túnel como una especie de palimpsesto. “No siempre trabajamos de esa manera, pero no había tiempo para limpiar el muro previamente o pintarlo primero, teniendo en cuenta que se estaba cortando el tránsito. Por lo tanto, lo hicimos de esa manera, pero siempre depende de la textura del suelo, de la pátina. No nos gusta repetirnos, intentamos hacer algo nuevo”, explicaron Various&Gould (Aisha). Su colega uruguaya, Min8 (Verónica), agregó: “Nos tuvimos que adaptar al espacio y a los tiempos con los que contábamos, entonces decidimos construir el diseño de esa manera”. Ambos quedaron conformes con el resultado y dicen no prestar atención a las posibles controversias en las redes sociales; en cambio percibieron positivamente “las reacciones el fin de semana, desde los peatones y la gente en los ómnibus que pasaban”.

En cuanto al francés Vince, hace más de 20 años que participa en la elaboración de murales que lo llevaron a viajar por Cuba, Brasil, Tailandia, Palestina y Congo, entre otros sitios. Más allá de la impronta gráfica, le interesa comprometerse, por eso suele hacer talleres con jóvenes e investiga en la historia de los barrios carenciados que visita. Por eso no extrañó que la rama francesa de la delegación pidiera participar en un trabajo con una dimensión social. Así fue que la embajada lo puso en contacto con el Inju, que organizó, junto con el programa de inclusión socioeducativo Jóvenes en Red, una pintada en el estadio Parque Maracaná, de Casavalle.

Aunque los creadores se irán hoy del país (algunos rumbo a Brasilia, donde seguirán trabajando), las actividades previstas aquí continuarán el 24 de setiembre a las 19.00 en la sala de conferencias de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), cuando la misma pregunta que los inspiró sea planteada a cuatro conferencistas: la periodista alemana Ulrike Herrmann, el filósofo francés Pierre Dardot, los uruguayos María Inés Moraes –economista– y Yamandú Acosta –filósofo–. La conferencia será presentada por el rector de la Universidad, Roberto Markarian, y la decana de la FIC, Gladys Cerretta.

Paralelamente, Cinemateca Uruguaya se suma programando para las últimas funciones de su sala 18 varias películas alusivas, desde este sábado hasta el 21 de setiembre, comenzando por Noticias de la antigüedad ideológica. Eisenstein y Marx en la misma casa, de Alexander Kluge.