Supermercados podrían ganar US$ 20 millones en un año por la ley de bolsas plásticas

El sector Ir del Frente Amplio (FA) propone modificar la ley de Uso Sustentable de Bolsas Plásticas, 19.655, para que la ganancia de las ventas no quede en manos de los supermercados. Alejandro Zavala, diputado suplente del sector, explicó a la diaria que la idea es gravar a las bolsas con el Impuesto Específico Interno (Imesi) para destinar los recursos a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). “Estamos proponiendo sustituir la facultad de cobro que se le dio al Poder Ejecutivo por un impuesto”, indicó Zavala.

El proyecto de Ir, al que accedió la diaria, establece un tope de dos unidades indexadas (ocho pesos al valor de ayer) para el precio de las bolsas, que el Poder Ejecutivo quedaría encargado de fijar teniendo en cuenta “el material, peso, volumen, factibilidad de reciclado y la significación del impacto ambiental asociado a la disposición final del residuo”, según indica la exposición de motivos.

Zavala dijo que en la actualidad el costo de las bolsas ronda los 0,30 pesos y que, con la redacción de la ley vigente, promulgada el 17 de agosto, la diferencia entre lo que los usuarios van a pagar por ellas y su costo es ganancia para los supermercados. También señaló que si bien proponen un precio máximo de ocho pesos por unidad, piensan que en principio no sería “razonable” que se aplicara el tope, y que este se fijó con la idea de que, si la política no da resultados con un precio menor, se pueda aumentar para desalentar el uso de las bolsas. Actualmente la Dinama está negociando con los supermercados el precio final de las bolsas, a pesar de que algunos ya las están cobrando. “Es una decisión de cada negocio, ya que la ley todavía no está reglamentada”, comentó Zavala. En todo caso, la idea sigue siendo que el precio final sea fijado por la Dinama.

Ir estima que en el primer año de aplicación de la ley se podrían recaudar hasta 20 millones de dólares si el proyecto de modificación prospera. Quieren que 80% de ese dinero se destine a la ANEP para la aplicación de políticas de educación ambiental, y 20% a la Dinama para financiar las campañas de difusión. “Resulta imprescindible, para cumplir a cabalidad la ley y sus objetivos, desarrollar estrategias de comunicación, así como fortalecer los aspectos educativos asociados. La ley vigente deja librada a la voluntad de los comerciantes su adhesión a las campañas de comunicación, mientras que para implementar políticas educativas innovadoras, que apoyen el cambio cultural que implicará esta política dentro y fuera de los hogares, la ANEP necesitará disponer de los correspondientes recursos económicos”, dice el proyecto.

Dado que, si se desalienta el uso de bolsas, el tiempo de recaudación de dinero será acotado, Zavala espera que el proyecto se apruebe antes de fin de año. La experiencia internacional indica que en “tres o cuatro años” el uso de bolsas se reduce a un mínimo. “En general, baja a la mitad en el primer año, un cuarto en el segundo año y al tercero ya queda un porcentaje bastante menor. Estamos hablando de mucha plata al principio, pero después es un dinero que se extingue”, aclaró.

El martes se informó a la bancada del FA sobre la iniciativa, y ayer se entregó por escrito. Si en 15 días no hay objeciones, será presentado como un proyecto del partido. Ir prevé que pase a estudio de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, aunque no descarta que se trate también en la de Hacienda.

Zavala señaló que el cambio no se planteó antes porque el proyecto fue aprobado primero en el Senado, y allí habría vuelto si se modificaba en Diputados, con la consiguiente demora.